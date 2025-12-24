Côn Dao mettra en service sa première ligne de bus électrique publique

>> Hô Chi Minh-Ville élargit son réseau de bus électriques avec 27 nouvelles lignes
|Hô Chi Minh-Ville mettra en service sa première ligne de bus électrique publique le 25 décembre à Côn Dao.
|Photo : laodong.vn
Le Centre de gestion des transports publics, relevant du Département de la construction de la ville, a annoncé le 24 décembre que la ligne n°173, reliant le centre de Côn Dao à Co Ông, entrera en exploitation avec 39 points d'arrêt. D'une longueur de 17,1 km, le trajet complet dure environ 30 minutes. Les bus circuleront tous les jours de 5h00 à 19h00, reliant directement l'aéroport de Côn Dao et le marché de Côn Dao.
La ligne n°173 vise à répondre aux besoins croissants de déplacement des habitants et des visiteurs, tout en contribuant à limiter l'usage des véhicules individuels, à réduire la pression sur le trafic et à préserver le paysage écologique spécifique de Côn Dao.
Les véhicules, 100 % électriques et sans émissions de gaz à effet de serre (CO₂, NOx), s'inscrivent dans le Programme d'action pour la transition énergétique verte approuvé par la Décision n°876/QĐ-TTg du Premier ministre, et témoignent de l'engagement de Hô Chi Minh-Ville en faveur de l'objectif de neutralité carbone.
Dans les prochains temps, cinq lignes supplémentaires (174 à 178) devraient être mises en service. Une fois déployé, le réseau de transport public couvrira plus de 90 % des principaux sites de Côn Dao.
