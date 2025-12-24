Côn Dao mettra en service sa première ligne de bus électrique publique

Hô Chi Minh-Ville mettra officiellement en service, à partir du 25 décembre, la première ligne de bus électrique publique de la zone spéciale de Côn Dao, marquant une étape importante dans le développement du transport public local et la transition vers une mobilité verte et durable.

>> Hô Chi Minh-Ville élargit son réseau de bus électriques avec 27 nouvelles lignes

>> Côn Dao prévoit de lancer sa première ligne de bus électrique en décembre

>> Première ligne de bus électrique à Côn Dao en décembre prochain

>> Le Parc national de Côn Dao rejoint la Liste verte de l'UICN

Photo : laodong.vn

Le Centre de gestion des transports publics, relevant du Département de la construction de la ville, a annoncé le 24 décembre que la ligne n°173, reliant le centre de Côn Dao à Co Ông, entrera en exploitation avec 39 points d'arrêt. D'une longueur de 17,1 km, le trajet complet dure environ 30 minutes. Les bus circuleront tous les jours de 5h00 à 19h00, reliant directement l'aéroport de Côn Dao et le marché de Côn Dao.

La ligne n°173 vise à répondre aux besoins croissants de déplacement des habitants et des visiteurs, tout en contribuant à limiter l'usage des véhicules individuels, à réduire la pression sur le trafic et à préserver le paysage écologique spécifique de Côn Dao.

Les véhicules, 100 % électriques et sans émissions de gaz à effet de serre (CO₂, NOx), s'inscrivent dans le Programme d'action pour la transition énergétique verte approuvé par la Décision n°876/QĐ-TTg du Premier ministre, et témoignent de l'engagement de Hô Chi Minh-Ville en faveur de l'objectif de neutralité carbone.

Dans les prochains temps, cinq lignes supplémentaires (174 à 178) devraient être mises en service. Une fois déployé, le réseau de transport public couvrira plus de 90 % des principaux sites de Côn Dao.

VNA/CVN