Le Vietnam accueillera des académiciens de renom pour débattre de l'avenir de la science

De nombreux universitaires de premier plan mondial se réuniront au Vietnam pour la Semaine des sciences et technologies VinFuture 2025 (2025 VinFuture Sci-Tech Week), qui se tiendra du 2 au 6 décembre. L’événement vise à discuter des tendances scientifiques cruciales pour l’avenir, réaffirmant le rôle du Vietnam dans le réseau mondial de l’innovation.

Photo : VNA/CVN

Sous le thème "Rising and Thriving" (S’élever et prospérer), la VinFuture Sci-Tech Week accueillera des scientifiques d’institutions prestigieuses telles que l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich, Suisse), l’Institut Max Planck (Allemagne), l’Université de Cambridge (Royaume-Uni), ainsi que des experts issus des conseils consultatifs de l’ONU, de l’UNESCO et du G20. Ils partageront leurs réalisations et débattront de la manière dont la science peut améliorer la qualité de vie dans le monde.

La Semaine comprendra une série d’événements, dont la cérémonie de remise du Prix VinFuture 2025 dans la soirée du 5 décembre à Hanoï. Les 2, 3 et 4 décembre seront consacrés à des colloques portant sur des thèmes variés, allant des technologies de rupture futures à l’innovation dans le diagnostic médical, en passant par les avancées l’agriculture, l’agroalimentaire, la robotique…. Le 6 décembre sera dédié aux échanges avec les lauréats du Prix VinFuture 2025.

Le Professeur Aldo Steinfeld (ETH Zurich), expert en énergies renouvelables et partenaire nominateur du Prix VinFuture 2025, a exprimé son désir de rencontrer la communauté des jeunes chercheurs vietnamiens, qu’il juge "dynamique et prometteuse". Selon lui, les dialogues scientifiques internationaux organisés dans le cadre de la Semaine transformeront les connaissances en solutions capables de soutenir un avenir durable.

Photo : VNA/CVN

Le Professeur Kurt Kremer (Institut Max Planck), intervenant au colloque "Robotique et automatisation intelligente", a souligné que la dimension pluridisciplinaire de la Semaine VinFuture favorise le partage d’idées dans un contexte où l’intelligence artificielle et l’automatisation influencent profondément les structures sociales. Selon lui, l’événement contribuera à orienter le développement technologique vers des approches sûres et centrées sur l’humain.

Du côté de la biologie et de l’agriculture, la Docteure Nadia Radzman (Université de Cambridge), partenaire nominateur, a indiqué que le colloque "Innovation en agriculture et alimentation" de VinFuture 2025 met l’accent sur les solutions pratiques et durables, particulièrement utiles pour les pays en développement.

Le Professeur Edson Prestes (Université fédérale de Rio Grande do Sul, Brésil), membre du Groupe de haut niveau du secrétaire général de l’ONU sur la coopération numérique, participera au colloque sur l’éthique et la sûreté de l’intelligence artificielle.

VNA/CVN