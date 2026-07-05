Automobile

VinFast lance le VF 2 : une citadine électrique à partir de 188 millions de dôngs

VinFast a officiellement dévoilé le VF 2, un nouveau modèle de voiture électrique stratégique destiné à démocratiser l'automobile au Vietnam. Proposé au prix de seulement 188 millions de dôngs (batterie incluse), ce véhicule compact à deux portes et quatre places se veut une alternative sûre et confortable à la moto, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie des habitants des grandes villes.

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Le VF 2 est une citadine électrique conçue pour les particuliers. Développé à partir du modèle Minio Green, il a été optimisé par VinFast afin de répondre aux besoins de mobilité en milieu urbain. Grâce à ses dimensions compactes et à sa grande maniabilité, il est parfaitement adapté aux rues étroites et aux zones à forte circulation.

Le véhicule mesure 3.090 mm de long, 1.496 mm de large et 1.663,2 mm de haut, avec un empattement de 2065 mm. Malgré son gabarit réduit, son aménagement intérieur intelligent permet d'accueillir confortablement quatre passagers.

Le VF 2 affiche un design moderne et dynamique, marqué notamment par des projecteurs avant à LED et des jantes de 13 pouces qui offrent de nombreuses possibilités de personnalisation. À bord, il est équipé d'un écran d'information de 7 pouces placé derrière le volant, d'un système de climatisation, d'un siège conducteur réglable manuellement sur quatre positions ainsi que d'un système audio composé de deux haut-parleurs avec radio FM intégrée, garantissant un confort appréciable au quotidien.

Le véhicule est propulsé par un moteur électrique à propulsion arrière développant une puissance maximale de 30 kW et un couple maximal de 65 Nm. Sa vitesse maximale atteint 80 km/h et il propose deux modes de conduite : Eco et Normal.

Sa batterie, d'une capacité utile de 18,3 kWh, offre une autonomie pouvant atteindre 210 km avec une seule charge, selon le cycle NEDC. Grâce à une puissance de recharge rapide pouvant aller jusqu'à 24 kW, il ne faut qu'environ 34 minutes pour passer de 10% à 70% de charge.

VinFast accorde également une attention particulière à la sécurité. Le VF 2 est doté d'un airbag conducteur, du système antiblocage des roues (ABS), du contrôle de traction (TCS) ainsi que de la répartition électronique de la force de freinage (EBD). Sa suspension de type MacPherson à l'avant comme à l'arrière assure une conduite stable et confortable.

Le principal atout du VF 2 réside dans son prix particulièrement compétitif : 188 millions de dôngs, batterie comprise. Les propriétaires bénéficieront en outre de dix recharges gratuites par mois sur l'ensemble du réseau public de bornes V-Green jusqu'au 10 février 2029. Avec un coût d'acquisition comparable à celui d'une moto haut de gamme, tout en offrant le confort, la sécurité et les technologies d'une véritable voiture électrique, le VF 2 ambitionne de rendre l'automobile accessible à un plus grand nombre de Vietnamiens, tout en contribuant à réduire les émissions polluantes dans les centres urbains.

Les précommandes du VinFast VF 2 ouvriront le 15 juillet 2026. Les clients effectuant leur réservation entre le 15 et le 17 juillet bénéficieront d'une remise de 8 millions de dôngs par véhicule. Le montant de la réservation est fixé à 10 millions de dôngs ; celui-ci est non remboursable et ne peut être transféré qu'à des membres de la famille proche (parents, conjoint, enfants, frères et sœurs) ou à une entreprise dont ces derniers sont propriétaires.

Les premières livraisons du VinFast VF 2 sont prévues pour septembre 2026.

Texte et photo : Minh Thu/CVN