Taxi Quê Lua achète 2.000 véhicules électriques VinFast supplémentaires

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Dans le cadre de cet accord, Taxi Quê Lua investira dans l’acquisition de 2000 véhicules électriques VinFast supplémentaires, portant ainsi sa flotte électrique à plus de 3000 véhicules. Cet investissement vise à soutenir son plan d’expansion à l’échelle nationale et témoigne de la confiance croissante des entreprises envers le modèle de transport entièrement électrique.

L’élargissement de la coopération stratégique entre Taxi Quê Lua et Green SM constitue une nouvelle étape du partenariat conclu en 2024, lorsque 1000 véhicules électriques VinFast ont été mis en service sur la plateforme Green SM. Les résultats positifs obtenus au cours des deux dernières années en matière d’efficacité opérationnelle et d’accès à la clientèle ont encouragé Taxi Quê Lua à investir dans 2000 véhicules électriques VinFast supplémentaires, notamment les modèles VF 5, VF 6, Limo Green et d’autres véhicules adaptés au transport de passagers.

En tant que l’une des plus anciennes compagnies de taxi de Hanoï, Taxi Quê Lua poursuit progressivement sa stratégie de conversion intégrale de sa flotte vers des véhicules électriques. Grâce à ce nouvel investissement, le nombre total de véhicules électriques de l’entreprise dépassera les 3.000 unités, la rapprochant ainsi de son objectif de transition à 100% vers l’électrique dans les plus brefs délais.

Selon les termes de l’accord, Green SM continuera d’accompagner Taxi Quê Lua dans le développement et l’exploitation de sa flotte électrique grâce à sa plateforme technologique, à ses solutions de gestion opérationnelle et à son écosystème de soutien dédié aux véhicules électriques. Les deux parties collaboreront également au développement de leur réseau de chauffeurs, afin d’améliorer la qualité des services et de répondre plus efficacement à la demande croissante de mobilité de la population.

La décision de Taxi Quê Lua de poursuivre l’expansion de sa flotte électrique illustre la forte dynamique de transition écologique actuellement à l’œuvre dans le secteur des transports au Vietnam. Les véhicules électriques sont de plus en plus privilégiés par les entreprises en raison de leur capacité à réduire les coûts d’exploitation, à améliorer la qualité des services et à répondre aux exigences du développement durable à long terme.

Outre Taxi Quê Lua, Green SM accompagne aujourd’hui près de 100 entreprises de transport à travers le pays dans leur transition vers les véhicules électriques. L’expansion continue de ce réseau de partenaires démontre que le modèle de transport électrique est désormais déployé à grande échelle, contribuant à l’électrification des moyens de transport et à la construction d’un écosystème de mobilité verte, moderne et efficace au Vietnam.

Texte et photo : Minh Thu/CVN