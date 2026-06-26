Green SM et service de mobilité 100% électrique au Kazakhstan

Green SM lance officiellement son service de mobilité 100% électrique au Kazakhstan. Cet événement marque non seulement l’expansion de Green SM vers son sixième marché international, mais également la première présence d’une entreprise vietnamienne en Asie centrale. La cérémonie de lancement s’est tenue à Almaty, la ville la plus peuplée du Kazakhstan.

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Dans une première phase, Green SM déploie son service dans cette métropole avec une flotte de VinFast VF 6 Eco, un SUV 100% électrique particulièrement adapté aux besoins de mobilité urbaine quotidienne.

Grâce à son fonctionnement silencieux, son habitacle spacieux et ses équipements de sécurité modernes, le VinFast VF 6 Eco contribuera à offrir aux habitants d’Almaty des déplacements plus confortables, fiables et pratiques.

Au-delà de cette flotte de véhicules électriques de nouvelle génération, Green SM poursuit également le développement de son équipe de conducteurs, les " Chauffeurs Verts", à travers des programmes de formation complets portant sur l’exploitation, la sécurité et le service à la clientèle. Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de maintenir une qualité de service homogène et de garantir aux utilisateurs kazakhs une expérience de mobilité sûre et fiable.

À l’occasion du lancement, Green SM propose une offre promotionnelle de 26% de réduction, dans la limite de 2.626 KZT, pour les trajets réservés via son application mobile. Les clients au Kazakhstan peuvent désormais commander leurs courses grâce à l’application Green SM disponible sur l’App Store et Google Play.

Parallèlement au lancement du service, Green SM a conclu des accords de coopération avec cinq partenaires stratégiques issus des secteurs du transport, du tourisme, de la technologie et des services, dans le cadre de l’initiative Green Alliance Frontier. Cette plateforme vise à fédérer les entreprises partageant des objectifs de développement durable et souhaitant générer un impact positif au sein des communautés sur différents marchés.

"Le Kazakhstan est un marché à fort potentiel, caractérisé par un développement dynamique et des attentes croissantes de la population envers des services modernes. Nous arrivons au Kazakhstan avec un profond respect pour ce marché, un engagement d’investissement à long terme et la volonté de collaborer étroitement avec nos partenaires locaux afin de développer des solutions de mobilité de haute qualité répondant aux besoins réels des habitants", a déclaré Nguyên Quôc Tuân, directeur général de GSM Global. Et d'ajouter que "Green SM est convaincu qu’un développement durable doit reposer sur la confiance et sur la valeur créée pour la communauté. C’est précisément ce que nous souhaitons construire, aux côtés de nos clients, partenaires et des citoyens kazakhs dans les années à venir".

Texte et photo : Minh Thu/CVN