Hô Chi Minh-Ville : 600 entreprises participent au Salon international Vietbuild

La première édition du Salon international Vietbuild 2026 à Hô Chi Minh-Ville, placée sous le thème "Construction - Transports - Matériaux de construction & Décoration intérieure et extérieure", se déroule au Centre d’exposition international Sky Expo Vietnam (Parc logiciel Quang Trung, quartier Trung My Tây, Hô Chi Minh-Ville).

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Cet événement fait partie d’une série de sept éditions du Salon Vietbuild prévues en 2026. Le salon est organisé conjointement par le Centre des technologies de l’information - ministère de la Construction et le Groupe d’organisation des expositions internationales de construction Vietbuild, et se tient du 24 au 28 juin.

La première édition du Salon international Vietbuild à Hô Chi Minh-Ville est un événement commémoratif du 68ᵉ anniversaire de la Journée traditionnelle du secteur de la construction du Vietnam (1958-2026).

Cette édition attire la participation d’environ 600 entreprises nationales et étrangères avec plus de 2.500 stands présentant de nouveaux produits, des technologies avancées, des technologies circulaires, numériques, de recyclage et d’énergie… provenant de 18 pays et territoires tels que le Vietnam, le Japon, l’Inde, la Chine, les Émirats arabes unis, la France, l’Italie, les États-Unis, l’Allemagne, la Lituanie, la Russie, l’Espagne, la Suisse, l’Australie, la République de Corée, la Thaïlande, la Malaisie et les Philippines…

Le Salon international Vietbuild est organisé de manière continue afin de répondre aux besoins des entreprises dans le nouveau contexte. Vietbuild contribue activement à la promotion commerciale et au transfert de technologies pour les entreprises, accompagnant le développement durable du secteur de la construction au Vietnam avec de nombreux segments variés et diversifiés.

Lors du salon, de nombreux exposants disposent de grands stands, tels que Viglacera, Nhôm Dông A, le groupe Apollo, Minh Hiên Group, Lixil Vietnam, ou encore Aseanwindow…

Après 27 ans d’existence, le Salon international Vietbuild est devenu une véritable marque reconnue, un espace utile et pratique, apportant de nombreux résultats positifs aux entreprises en matière de promotion commerciale et de coopération en investissement dans la construction, reflétant la vitalité, le renouveau et la créativité du secteur du bâtiment dans de nombreux domaines.

En 2026, malgré un contexte économique et politique mondial marqué par de nombreuses fluctuations et défis, l’économie vietnamienne continue d’évoluer dans une direction stable et durable. Grâce à la conduite macroéconomique rapide et efficace du gouvernement, la confiance des investisseurs nationaux et étrangers est renforcée.

De nombreuses entreprises des secteurs Construction - Transports - Matériaux de construction & Décoration intérieure et extérieure se rassemblent à Hô Chi Minh-Ville pour présenter activement leurs nouveaux produits, services, ainsi que leurs réalisations et leur développement au cours des dernières années.

Texte et photos : Minh Thu/CVN