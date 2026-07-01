Hô Chi Minh-Ville

Un programme de transformation numérique pour accompagner 200.000 PME

Le Service des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec l'Association informatique de Hô Chi Minh-Ville (HCA), a annoncé, le 30 juin, le plan de mise en œuvre du projet de transformation numérique des petites et moyennes entreprises (PME) pour la période 2026-2030.

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À cette occasion, un programme de démonstration et de mise en relation technologique a été organisé sur le thème de l'application de l'intelligence artificielle (IA) et de l'automatisation afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la cybersécurité des PME.

Photo : sggp.org.vn/CVN

Selon ce plan, la ville ambitionne d'accompagner entre 150.000 et 200.000 petites et moyennes entreprises (PME). Parmi elles, au moins 100.000 devront accéder à des plateformes technologiques et à des solutions numériques et les mettre en œuvre. Le projet sera déployé en fonction du degré de préparation de chaque entreprise à la transformation, et 200 entreprises représentatives seront sélectionnées comme modèles pilotes avant la généralisation du dispositif.

Afin de poser les bases de la transformation numérique, la ville poursuivra ses investissements dans le développement des infrastructures. Elle prévoit d'étendre la couverture du réseau 5G aux zones industrielles, aux zones franches et aux parcs de haute technologie. Les autorités locales s'engagent également à faciliter l'accès des entreprises aux laboratoires, aux centres d'essais, aux données ouvertes ainsi qu'aux ressources scientifiques et technologiques.

En parallèle, la ville simplifiera les politiques de soutien financier, de conseil et de déploiement de solutions numériques afin de permettre aux entreprises d'accéder plus facilement aux ressources disponibles. De plus, elle mettra en place un réseau comprenant au moins 500 experts et organisations spécialisées. Des programmes de formation sur la transformation numérique, l'intelligence artificielle et la transition verte seront également mis en œuvre.

Le directeur adjoint du Service municipal des sciences et des technologies, Nguyên Huu Yên, a indiqué que la transformation numérique n'a de sens que si elle génère de la productivité, des revenus et de la valeur ajoutée. Au-delà des politiques de soutien mises en place par les pouvoirs publics, il est essentiel de pouvoir compter sur l'accompagnement des entreprises technologiques, des instituts de recherche et des établissements d'enseignement, ainsi que, surtout, sur l'esprit d'initiative des entreprises elles-mêmes en matière d'innovation. Le Service des sciences et des technologies coopérera étroitement avec les unités concernées pour mettre en œuvre efficacement le programme afin de créer un nouveau moteur pour l'économie locale, a-t-il ajouté

Selon les données de la HCA, dès les premiers jours du lancement du programme, 25 entreprises se sont inscrites pour rejoindre le réseau de l'Alliance des solutions numériques. Les outils proposés se concentrent principalement sur le commerce électronique, la vente multicanal, la gestion de la relation client et la sécurité des informations, ce qui montre un besoin fort d'optimisation.

Le vice-président de la HCA, Vu Anh Tuân, a estimé que la transformation numérique ne pouvait être menée efficacement par les entreprises seules. Elle nécessite, selon lui, un écosystème de soutien complet associant politiques publiques, ressources technologiques, expertise, ainsi que des mécanismes d'accompagnement financier et juridique.

Il a indiqué que la HCA poursuivrait sa coopération avec le Service municipal des sciences et des technologies afin de développer un réseau d'experts et de renforcer les liens avec les entreprises technologiques pour proposer des solutions adaptées aux besoins des PME.

À cette occasion, le Service municipal des Sciences et des Technologies a également présenté le Comité consultatif pour la promotion de la transformation numérique des PME de la ville. Cette nouvelle instance servira de plateforme de coordination entre les autorités, les experts et les entreprises technologiques afin d'accélérer la transformation numérique, de développer les infrastructures numériques et l'écosystème de l'innovation.

VNA/CVN