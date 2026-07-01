Saigontourist crée l’alliance de marque Saïgon League

Saigontourist, en collaboration avec de grands partenaires, a signé le 17 juin à Hô Chi Minh-Ville un accord de coopération pour la période 2026-2030, donnant naissance à l’alliance de marque Saïgon League.

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Photo: Saigontourist/CVN

L’alliance stratégique réunit l’Université de Saïgon (SGU), la Société commerciale de Saigon (Satra), l’Union coopérative commerciale de Hô Chi Minh-Ville (Saigon Co.op) et la Banque commerciale et industrielle de Saïgon (Saigonbank).

C’est la première fois que Hô Chi Minh-Ville se dote d’une alliance réunissant des acteurs majeurs portant la marque "Saïgon" et représentant des secteurs clés tels que l’éducation et la formation, le commerce, la distribution, la finance et la banque, ainsi que le tourisme et les services. La création de la Saïgon League témoigne d’un esprit de collaboration proactif, de partage des ressources et de mise à profit des atouts de chaque entité, dans le but de bâtir un écosystème économique, de connaissances et de services imprégné de l’identité propre à Saïgon, contribuant ainsi à dynamiser le développement économique de la ville.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence des dirigeants de Hô Chi Minh-Ville, de ceux des cinq entités membres de l’alliance, d’invités ainsi que de représentants des agences de presse et des médias.

Du côté de Saigontourist, le Comité permanent du Parti, le Conseil des membres et le Conseil d’administration étaient présents, tout comme les responsables des départements et des unités membres, notamment la compagnie de voyages Saigontourist Travel, la compagnie de télévision par câble, le Collège hôtelier de Saigontourist, la coentreprise Hoa Viêt, la société en coentreprise du Centre de foires et d’expositions de Saïgon, ainsi que les responsables des hôtels Rex Saïgon, Grand Saïgon, Majestic Saïgon, Continental Saïgon, Kim Dô, Oscar Saïgon, Caravelle Saïgon et New World Saïgon et le Village touristique de Binh Quoi.

Une plateforme d’expériences

Conformément au protocole d’accord, chaque membre de la Saïgon League jouera un rôle de plateforme au sein de la chaîne d’approvisionnement. Pour sa part, Saigontourist servira de plateforme pour les services et les expériences, en pilotant le développement de produits touristiques, d’hébergement, de restauration, de conférences, de séminaires et d’événements. Ce modèle collaboratif combinera les produits, biens et cadeaux de Satra et de Saigon Co.op, tout en intégrant les solutions financières avantageuses de Saigonbank, afin de créer des offres complètes, plus pratiques et plus compétitives.

Photo : Saigontourist/CVN

Par ailleurs, les membres s’engagent à promouvoir conjointement les liens au sein de la chaîne d’approvisionnement et de distribution, à financiariser la chaîne de valeur, à fournir des produits, des services et des avantages aux employés des parties participantes, et à encourager la recherche scientifique, les applications technologiques, l’intelligence artificielle, l’analyse de données et la formation de ressources humaines hautement qualifiées, grâce au rôle de l’Université de Saigon en tant que centre de connaissances.

Au-delà de l’optimisation de l’efficacité commerciale, la Saïgon League vise également à mettre en œuvre conjointement les programmes définis par Hô Chi Minh-Ville et à participer à des actions sociales, culturelles, éducatives, commerciales et touristiques, contribuant ainsi à promouvoir l’image d’entreprises saïgonnaises dynamiques, innovantes et socialement responsables.

La signature du protocole d’accord de coopération pour la période 2026-2030 marque le début d’un modèle de collaboration interdisciplinaire novateur dans la mégapole du Sud. Forte de la synergie de ses connaissances, de son expertise commerciale, financière, de ses services et de ses réseaux de distribution, la Saïgon League prévoit d’étendre progressivement son réseau de coopération, créant ainsi de la valeur pour le monde des affaires, les consommateurs et le développement durable de Hô Chi Minh-Ville.

Fondé le 1er août 1975, Saigontourist est aujourd’hui un acteur majeur du tourisme national, gérant plus de 100 établissements dans les secteurs de l’hôtellerie restauration, du voyage, des loisirs, de la formation touristique, des centres de congrès et d’expositions, des terrains de golf, de la télévision par câble et de nombreux services connexes.

En mettant l’accent sur le renforcement du développement de sa marque et l’élargissement de ses relations afin d’accroître la valeur dans ses principaux secteurs d’activité, Saigontourist est un pionnier dans la mise en œuvre de nombreux programmes de coopération stratégique avec des partenaires nationaux et internationaux.

Tân Dat - Trong Phuc /CVN