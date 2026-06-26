Green SM Bike étend ses services à 19 provinces et villes à travers le Vietnam

Green SM poursuit l’expansion de ses services de mobilité en moto électrique Green SM Bike et de livraison Green SM Express vers de nouvelles localités, notamment Hung Yên, Ninh Bình, Gia Lai et Đắk Lắk, portant à 19 le nombre de provinces et villes couvertes par ses services à travers le pays.

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Outre son implantation dans les quatre nouvelles localités à savoir Hung Yên, Ninh Bình, Gia Lai et Đắk Lắk, Green SM Bike et Green SM Express sont désormais également présents sur le territoire de la province de Ninh Thuận et de celle de Khánh Hòa.

Ainsi, les services de transport et de livraison en motos électriques de Green SM sont désormais disponibles dans 19 provinces et villes du pays : Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phòng, Huê, Dà Nang, Cần Tho, Dồng Nai, Bac Ninh, Hung Yên, Thái Nguyên, Quang Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghê An, Gia Lai, Lâm Dồng, Đắk Lắk, Khanh Hòa et Tây Ninh.

Durant la phase initiale d’exploitation, les conducteurs de Green SM Bike utiliseront les modèles de motos électriques VinFast Evo 200 et VinFast Feliz. Ces véhicules ont déjà démontré leur efficacité sur le terrain grâce à leur fonctionnement fiable, leurs coûts d’exploitation optimisés et leur adaptation aux diverses conditions de circulation rencontrées dans les différentes régions du pays.

Parallèlement, Green SM poursuit également le développement de Green SM Platform dans ces nouvelles localités. Cette plateforme ouverte permet aux propriétaires de motos électriques VinFast remplissant les conditions requises de proposer leurs services via l’application Green SM. Ce modèle contribue non seulement à accroître la capacité de service du réseau, mais aussi à créer davantage d’opportunités d’emploi et de revenus stables pour les habitants locaux.

Fait notable, les conducteurs partenaires utilisant exclusivement les motos électriques VinFast à batteries interchangeables sur Green SM Platform bénéficient actuellement d’une politique de remplacement gratuit et illimité des batteries dans le réseau de stations publiques d’échange, jusqu’au 31 mars 2029. Cette mesure avantageuse leur permet de réduire significativement leurs coûts d’exploitation, d’améliorer leur rentabilité et de renforcer la compétitivité du modèle de transport électrique.

Afin de garantir une qualité de service homogène sur l’ensemble du réseau, les " Conducteurs Verts" des nouvelles localités seront recrutés et formés selon les normes communes de Green SM. Le programme de formation met l’accent sur le service à la clientèle, la sécurité routière, les règles de conduite et les procédures d’exploitation via la plateforme technologique, afin d’offrir une expérience cohérente aux utilisateurs partout dans le pays.

"La moto demeure le moyen de transport le plus utilisé au Vietnam ; c’est pourquoi le segment des deux-roues joue un rôle particulièrement important dans le processus d’électrification des transports. L’extension de Green SM Bike et Green SM Express à davantage de localités offre non seulement de nouvelles options de déplacement aux citoyens, mais contribue également à la création d’un écosystème de mobilité verte où la technologie et les véhicules électriques génèrent ensemble des valeurs durables pour la communauté. À mesure que de plus en plus de personnes adoptent des modes de transport écologiques dans leur vie quotidienne, la transition verte s’accélérera, produisant des effets positifs pour l’environnement et la société.", a déclaré Nguyên Quôc Tuân, directeur général de GSM Global.

À l’occasion du lancement de ses services dans ces nouvelles localités, Green SM met en place un programme promotionnel destiné aux utilisateurs de Green SM Bike et Green SM Express, avec des réductions pouvant atteindre 20%, dans la limite de 30.000 dôngs par trajet ou commande éligible pendant la durée de l’opération.

Premier écosystème de mobilité 100% électrique d’Asie du Sud-Est, Green SM poursuit activement l’élargissement de son réseau et la diversification de ses services afin d’offrir aux citoyens des solutions de déplacement modernes, pratiques et respectueuses de l’environnement. Son implantation continue dans de nombreuses provinces du pays réaffirme son engagement à accompagner le Vietnam dans sa transition écologique et dans la construction d’un avenir de mobilité durable.

Texte et photo : Minh Thu/CVN