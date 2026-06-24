Opportunités pour les entreprises agroalimentaires vietnamiennes en Indonésie

L’Indonésie s’impose comme l’un des marchés les plus prometteurs pour l’industrie agroalimentaire vietnamienne grâce à l’ampleur de sa population, à l’augmentation de son pouvoir d’achat et à l’évolution de ses habitudes de consommation. Toutefois, pour tirer pleinement parti de ce potentiel, les entreprises vietnamiennes doivent répondre à des exigences de plus en plus strictes en matière de certification halal, de normes techniques et de logistique.

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Photo : VNA/CVN

Ces observations ont été formulées lors du séminaire intitulé «Tendances du marché indonésien et opportunités pour l’industrie agroalimentaire vietnamienne», organisé le 24 juin par le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en coordination avec le Bureau commercial du Vietnam en Indonésie et le Consulat général d’Indonésie à Hô Chi Minh-Ville.

Selon Lê Anh Hoàng, directeur adjoint de l’ITPC, l’Indonésie est aujourd’hui la première économie d’Asie du Sud-Est avec une population de plus de 280 millions d’habitants et une classe moyenne en forte expansion. La demande croissante pour les aliments transformés, les produits prêts à consommer, les aliments bénéfiques pour la santé ainsi que les produits d’origine naturelle ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises vietnamiennes souhaitant s’intégrer davantage aux chaînes d’approvisionnement de ce marché.

Au-delà de son potentiel économique, l’Indonésie bénéficie d’un cadre favorable au développement des échanges avec le Vietnam. Les deux pays sont membres de l’ASEAN et participent à plusieurs accords commerciaux majeurs, notamment l’Accord sur le commerce des marchandises de l’ASEAN (ATIGA) et le Partenariat économique régional global (RCEP). En outre, leurs relations ont été élevées au rang de Partenariat stratégique global en mars 2025, créant de nouvelles conditions propices à l’essor des échanges commerciaux et des investissements bilatéraux.

Pham Thê Cuong, conseiller commercial et chef du Bureau commercial du Vietnam en Indonésie, a indiqué que le chiffre d’affaires du secteur indonésien de l’alimentation et des boissons devrait atteindre environ 360 milliards de dollars en 2026. Le marché des produits halal représente à lui seul plus de 155 milliards de dollars, soit près de 11% du marché mondial de l’alimentation halal.

Commerce électronique et réseaux sociaux

Selon lui, les consommateurs indonésiens privilégient de plus en plus les produits pratiques, bénéfiques pour la santé et conditionnés dans des formats adaptés au mode de vie urbain. Parallèlement, l’essor du commerce électronique et des réseaux sociaux offre aux entreprises de nouveaux canaux pour accéder aux consommateurs, en particulier aux jeunes générations.

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Les experts estiment que les produits alimentaires vietnamiens disposent d’atouts notables sur le segment moyen de gamme grâce à leur qualité stable et à leurs prix compétitifs. Ils recommandent néanmoins aux entreprises vietnamiennes d’aborder progressivement le marché en s’appuyant dans un premier temps sur des distributeurs locaux afin de mieux comprendre les attentes des consommateurs et les spécificités du marché.

Malgré ces perspectives encourageantes, l’Indonésie applique des réglementations rigoureuses aux produits importés. Dans ce pays où près de 87 % de la population est musulmane, la certification halal ainsi que l’autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence indonésienne de contrôle des aliments et des médicaments (BPOM) sont obligatoires pour la majorité des produits alimentaires.

À partir du 17 octobre 2026, l’Indonésie élargira l’application obligatoire de la certification halal à de nombreuses catégories de produits, notamment les biens de consommation, les compléments alimentaires, les cosmétiques ainsi que l’ensemble des marchandises importées. Cette évolution constitue à la fois un défi et une opportunité pour les entreprises vietnamiennes désireuses de renforcer leur compétitivité et d’accroître leur présence sur ce marché.

Les spécialistes soulignent également l’importance de bien préparer les procédures logistiques et douanières. La normalisation des dossiers, la détermination précise des codes douaniers (HS), l’obtention des certifications requises et la cohérence des documents commerciaux sont autant d’éléments essentiels pour réduire les risques et optimiser les coûts.

Selon les experts, le respect des normes halal permettra non seulement aux entreprises vietnamiennes de renforcer leur position sur le marché indonésien, mais également de mieux accéder au vaste marché mondial des produits halal, dont la croissance demeure soutenue.

VNA/CVN