L’automne de Dà Lat plus accessible grâce au rétablissement de cinq lignes aériennes de Vietjet

Vietjet reprendra ses vols à destination de Dà Lat dès le mois d’août, à la suite de la réouverture prévue de l’aéroport de Liên Khuong (Dà Lat, province de Lâm Dông) le 19 août 2026.

>> Vietjet de nouveau distinguée pour son engagement en faveur du développement durable

Selon le programme annoncé, la compagnie rétablira cinq liaisons reliant Dà Lat à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong, Vinh et Dà Nang, offrant ainsi davantage de possibilités de déplacement aux habitants comme aux voyageurs souhaitant découvrir la célèbre "ville aux mille fleurs".

Photo : VJ/CVN

Vietjet assurera 28 vols aller-retour par semaine sur la ligne Hanoï - Dà Lat, 7 vols aller-retour hebdomadaires entre Dà Lat et Hô Chi Minh-Ville ainsi qu’entre Dà Lat et Vinh, 4 vols aller-retour par semaine au départ de Hai Phong et 3 vols aller-retour hebdomadaires depuis Dà Nang.

La reprise de ces dessertes permettra aux voyageurs de rejoindre plus facilement Dà Lat, destination emblématique réputée pour son climat tempéré, ses vastes forêts de pins, ses lacs aux eaux cristallines, ses vallées romantiques et ses impressionnantes cascades. Outre ses paysages naturels d’exception, la ville propose une multitude d’activités adaptées à tous les profils de visiteurs : randonnée (trekking), chasse aux nuages, balades en stand-up paddle (SUP), découverte des plantations de café, pique-niques en pleine forêt de pins ou encore dégustation des nombreuses spécialités culinaires locales.

Les billets pour Dà Lat sont d’ores et déjà disponibles sur le site officiel www.vietjetair.com ainsi que sur l’application Vietjet Air, où les passagers peuvent profiter de nombreuses offres promotionnelles récurrentes, notamment l’opération "Il est midi, c’est Vietjet !", proposant des billets à partir de 0 dông (hors taxes et frais).

Réservez dès maintenant votre vol avec Vietjet et profitez d’un voyage agréable accompagné de nombreuses offres avantageuses.

Minh Thu/CVN