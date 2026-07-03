Des signaux encourageants pour les entreprises au 1er semestre malgré un contexte contrasté

Le Vietnam a enregistré au premier semestre 2026 une nette progression des créations d’entreprises et des capitaux investis, reflétant le maintien du dynamisme entrepreneurial malgré un contexte économique encore incertain.

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Photo : VNA/CVN

Malgré un environnement économique marqué par des incertitudes, le Vietnam a enregistré au premier semestre 2026 une progression soutenue de la création d’entreprises et des investissements.

Si le nombre de nouvelles sociétés et les capitaux engagés affichent une nette hausse, les retraits du marché demeurent élevés, conduisant les autorités à accélérer les réformes destinées à améliorer l’environnement des affaires.

Selon un rapport publié le 3 juillet par l’Office national des statistiques relevant du ministère des Finances, au cours du premier semestre, 111.700 entreprises ont été créées, soit une augmentation de 22,5% par rapport à la même période de l’an dernier.

Le volume des capitaux nouvellement enregistrés a atteint plus de 1.352.600 milliards de dôngs (51,45 milliards de dollars), en hausse de 64,8% sur un an.

En tenant compte des augmentations de capital des entreprises existantes, le volume total des capitaux injectés dans l’économie a avoisiné 3,1 millions de milliards de dôngs, en progression de 11,3% sur un an.

Au cours des six premiers mois de l’année, plus de 58.100 entreprises ont repris leurs activités, portant à plus de 169.800 le nombre total d’entreprises nouvellement créées ou réintégrant le marché. En moyenne, près de 28.300 entreprises ont ainsi rejoint ou retrouvé le marché chaque mois.

Le secteur des services demeure le principal moteur de la création d’entreprises avec plus de 83.100 nouvelles sociétés, en hausse de 18,1%. Il est suivi par l’industrie et la construction, qui comptent plus de 27.400 nouvelles entreprises, en progression de 37,2%. Les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche ont enregistré la plus forte croissance relative, avec 1.151 nouvelles entreprises, soit une hausse de 41,6%.

Parallèlement, le processus de restructuration du tissu économique se poursuit. Au premier semestre, près de 85.900 entreprises ont suspendu temporairement leurs activités, en hausse de 6,3% sur un an. Environ 41.200 entreprises ont cessé leurs activités en attente des procédures de dissolution, soit une augmentation de 21%, tandis que près de 24.000 entreprises ont achevé leur dissolution, un chiffre en forte progression de 94,7%.

En moyenne, quelque 25.200 entreprises ont quitté le marché chaque mois. Cette évolution est particulièrement visible dans le commerce de gros et de détail ainsi que dans les services de réparation, qui ont enregistré le plus grand nombre de créations d’entreprises, avec 45.821 nouvelles sociétés (+19,4%), mais également le plus grand nombre de dissolutions, avec 9.069 entreprises (+99,3%).

L’industrie manufacturière a recensé 14.904 nouvelles entreprises (+25,3%) et 2.582 dissolutions (+95%). Le secteur de la construction a enregistré 10.805 créations (+51,6%) et 1.749 dissolutions (+101%), tandis que les activités immobilières ont vu naître 3.192 nouvelles entreprises, alors que le nombre de dissolutions y a bondi de 120,3%, atteignant 1.463 unités.

Malgré cette vague de retraits, les perspectives des entreprises apparaissent plus favorables pour la seconde moitié de l’année. Selon la cheffe de l’Office national des statistiques, Nguyên Thi Huong, les résultats de l’enquête sur les tendances des activités au deuxième trimestre montrent un retour marqué de la confiance des entreprises manufacturières à l’approche de la fin de l’année.

Afin de soutenir le développement des entreprises, le ministère des Finances entend accélérer les réformes institutionnelles, améliorer l’accès au foncier, aux ressources et aux financements, notamment à travers des dispositifs de soutien aux taux d’intérêt et à la formation des ressources humaines.

Les autorités prévoient également de simplifier les procédures administratives, de réduire les délais et les coûts de conformité, ainsi que de mettre en place des politiques spécifiques en faveur des PME et des ménages entrepreneurs, notamment en matière de fiscalité. L’objectif est d’encourager les ménages d’affaires à devenir des entreprises, les PME à se développer davantage et les grandes entreprises à renforcer leur présence sur les marchés internationaux.

Nguyên Thi Huong a enfin appelé les ministères, les collectivités locales et les organismes concernés à poursuivre l’amélioration de l’environnement d’investissement, à accélérer les réformes administratives et à renforcer les liens entre les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises nationales, afin d’accroître la compétitivité et la résilience de l’économie vietnamienne.

VNA/CVN