Vietjet de nouveau distinguée pour son engagement en faveur du développement durable

Le 27 juin à Hanoï, la Compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a reçu deux distinctions récompensant son engagement en faveur du développement durable : son classement parmi les 100 entreprises les plus performantes en matière d’ESG au Vietnam en 2026 (ESG100), ainsi que sa présence dans le Top 10 des entreprises les plus performantes en matière d’ESG au Vietnam en 2026 dans la catégorie "Logistique - Transport de passagersv (ESG10). Ces distinctions ont été décernées par le journal Finance and Investment et Viet Research.

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Photo : VJ/CVN

En 2026, le classement des entreprises vietnamiennes les plus performantes en matière d’ESG a réuni de nombreuses grandes entreprises issues de secteurs économiques majeurs, parmi lesquelles Vietjet, FPT, Masan et Vinamilk. C’est la deuxième année consécutive que Vietjet est reconnue pour ses résultats dans la mise en œuvre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Ces distinctions récompensent les efforts engagés par Vietjet ces dernières années dans le cadre de sa stratégie de développement durable. Elles témoignent également de l’efficacité de sa gestion et de sa capacité d’adaptation dans un secteur aérien en constante évolution.

Parallèlement à la croissance de son activité et à l’expansion de son réseau international, Vietjet investit continuellement dans les technologies, améliore son efficacité opérationnelle et déploie des initiatives en faveur du développement durable. La compagnie poursuit notamment ses objectifs de réduction des émissions, d’utilisation plus efficace des ressources et de création de valeur durable pour ses clients, ses partenaires, ses employés et la communauté.

Dans le cadre de sa stratégie ESG, Vietjet accélère également sa transformation numérique et l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans ses opérations, sa gestion et son administration, afin d’améliorer son efficacité, sa compétitivité et de réduire son empreinte environnementale.

Photo : VJ/CVN

Les efforts constants de Vietjet ont été récompensés par plusieurs distinctions prestigieuses, tant au niveau national qu’international, notamment les titres de "Meilleure compagnie aérienne mondiale durable", "Top 50 des entreprises durables " et "Meilleures pratiques en matière de responsabilité sociale". Avec pour mission de connecter le monde et de favoriser les échanges économiques, culturels et touristiques, Vietjet poursuit une stratégie ESG globale visant à promouvoir une croissance verte et un développement durable.

À la pointe de la transformation du secteur aérien

Compagnie aérienne de nouvelle génération, Vietjet se positionne comme un acteur majeur de la transformation du transport aérien au Vietnam, dans la région et à l’international. Elle exploite actuellement 135 appareils et a commandé près de 600 avions supplémentaires, comprenant des gros-porteurs et des monocouloirs.

Grâce à une gestion optimisée des coûts, des opérations et des ressources, Vietjet propose des solutions de voyage accessibles et flexibles, ainsi qu’une gamme de services diversifiée répondant aux besoins de ses passagers.

Photo : VJ/CVN

Vietjet est membre de l’Association du transport aérien international (IATA) et détient la certification IOSA relative à la sécurité opérationnelle. La plus grande compagnie aérienne privée du Vietnam a obtenu la note maximale de 7 étoiles - la plus haute distinction mondiale - pour la sécurité aérienne, attribuée par l’organisme AirlineRatings. Elle figure également parmi les 50 meilleures compagnies aériennes mondiales en matière de performances opérationnelles et de solidité financière, selon AirFinance Journal.

Vietjet reçoit régulièrement des distinctions de meilleure compagnie aérienne à bas prix décernées par des organisations reconnues telles que Skytrax, CAPA et AirlineRatings.

Tân Dat/CVN