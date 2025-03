Les ventes de véhicules électriques de VinFast en hause de 25%

VinFast, le plus grand constructeur vietnamien de véhicules électriques (VF), a annoncé plus de 12.500 livraisons nationales en février, soit une hausse de 25% par rapport au mois précédent, malgré les vacances à l’occasion du Nouvel An lunaire (Têt).

Photo : BNEWS/VNA/CVN

Le modèle VF 3 a dominé les ventes avec 5.200 unités livrées, grâce à son prix compétitif, sa taille compacte et son design dynamique. Le VF 5 a suivi avec plus de 300 unités vendues, reconnu pour son prix abordable et son efficacité.

Le VF 6 a maintenu ses excellentes performances avec près de 2 000 unités livrées. Les 2.200 unités restantes ont été réparties entre les modèles VF e34, VF 7, VF 8 et VF 9, et le VF 7 représentant à lui seul plus de 570 unités.

Les résultats de VinFast en février confirment ses performances impressionnantes sur le marché intérieur. Après être devenu le constructeur automobile le plus vendu au Vietnam en 2024, l'entreprise a livré près de 23.000 véhicules électriques au cours des deux premiers mois de 2025.

Duong Thi Thu Trang, directrice générale adjointe des ventes mondiales de VinFast, a déclaré que l'entreprise était bien préparée pour atteindre les objectifs de 2025, avec des politiques commerciales ajustées, le lancement de nouveaux produits et une qualité de service améliorée.

VNA/CVN