Vietjet vise 27 millions de passagers et 25% de dividende en 2024

Le GMS prévoit que les revenus du transport aérien et les revenus consolidés dépasseront respectivement 59.000 milliards de dôngs (environ 2,32 milliards d’USD) et 65.500 milliards de dôngs (environ 2,57 milliards d’USD), soit une augmentation de 10% et 12,4% en glissement annuel. Vietjet devrait opérer en toute sécurité 142.000 vols avec plus de 27,4 millions de passagers à bord.

Le GMS a également approuvé le plan de distribution des bénéfices pour 2024, dans lequel les dividendes seront payés en espèces et en actions à un ratio maximum de 25%.

Le GMS vote également sur diverses questions importantes visant à promouvoir la croissance tout en répondant avec flexibilité aux changements du marché et à ses principales tendances en créant de nouvelles opportunités. Vietjet, avec sa part de marché leader, maintiendra la stabilité du marché intérieur tout en élargissant son réseau de vols dans le monde entier vers de nouvelles destinations en Asie du Sud, en Asie centrale, en Australie et vers l'Europe.

Avec le slogan "Real deal to new me" (vraie affaire pour un nouveau moi) en 2024, Vietjet a été pionnier dans la connexion du Vietnam avec le monde. Le transporteur a annoncé et inauguré de nombreuses nouvelles routes internationales, notamment Phu Quôc - Taipei (Chine), Hô Chi Minh-Ville - Chengdu, Xi'an (Chine) et Hô Chi Minh-Ville - Vientiane (Laos), ainsi que des services de Hanoï à Hiroshima, Sydney, Melbourne, etc.

Une expansion internationale de premier plan en 2023

Les bilans financiers pour 2023 ont montré une expansion internationale de premier plan et des performances exceptionnelles de Vietjet en 2023 malgré la situation économique difficile au Vietnam et dans le monde avec des taux de change volatiles et des prix du pétrole élevés. L'expansion de son réseau international a généré des revenus robustes, se traduisant par un bilan positif et des indicateurs financiers qui se multiplient.

Vietjet a opéré en toute sécurité 133 000 vols avec 25,3 millions de passagers à bord, soit une augmentation de 183% sur un an, dont plus de 7,6 millions à l'international.

En 2023, Vietjet a lancé 33 nouvelles routes nationales et internationales. Elle est devenue la plus grande compagnie aérienne opérant entre le Vietnam et les cinq plus grandes villes d'Australie tout en ouvrant plusieurs routes vers le marché indien et notamment un vol direct reliant Hanoï à Jakarta (Indonésie) resté hors des radars des compagnies aériennes depuis des décennies. Vietjet a également augmenté la fréquence de ses vols vers les pays d'Asie du Nord-Est, devenant ainsi la compagnie aérienne ayant la fréquence de vols la plus élevée du Vietnam vers le Japon et la Corée du Sud.

Les routes aériennes internationales de Vietjet ont grandement contribué à promouvoir les activités diplomatiques et le développement des liens économiques, du commerce, des investissements et du tourisme entre les pays.

Au 31 décembre 2023, la flotte écologique de Vietjet composée de 105 avions, dont des A330, optimise les ressources, économise du carburant et s'aligne sur les objectifs de pratiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) à long terme. En une décennie, les efforts de réduction des émissions de CO 2 ont permis d'économiser de 15 à 20% de carburant, contribuant ainsi de manière significative au développement durable. Les pratiques ESG restent une priorité stratégique, favorisant l'optimisation des ressources, les économies de carburant et la réduction des émissions de CO 2 grâce à la flotte moderne de la compagnie aérienne.

En se concentrant sur le développement des ressources humaines, la Vietjet Aviation Academy (VJAA) a formé plus de 97.000 étudiants à travers 6.300 cours. Elle a également installé son troisième simulateur de vol, conservant ainsi sa position de centre régional de formation de pilotes de premier ordre.

L'exploitation efficace du réseau de vols actuel tout en ouvrant de nouvelles routes internationales a abouti à des performances commerciales impressionnantes pour Vietjet en 2023. Les revenus séparés et consolidés ont été déclarés à 53,7 billions de dôngs (environ 2,16 milliards d’USD) et 58,3 billions de dôngs (environ 2,35 milliards d’USD) respectivement.

Au 31 décembre 2023, l'actif total de Vietjet s'élevait à plus de 86.900 milliards de dôngs (environ 3,43 milliards d’USD). Le solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevait à 5 051 milliards de dôngs (environ 203 millions d’USD), soit une multiplication de plus de 2,7 sur un an, garantissant la capacité financière de la compagnie aérienne.

Truong Giang/CVN