Vietjet

Envolez-vous vers l'Australie avec d'innombrables expériences spéciales

Photo : Vietjet/CVN

Jusqu'au 30 avril 2024, Vietjet met en vente des milliers de billets Éco à partir de seulement 0 dông sur le site www.vietjetair.com et sur l'application mobile Vietjet Air, valables pour toutes les liaisons entre le Vietnam et l'Australie. Les clients recevront notamment 20 kg supplémentaires de bagages enregistrés et un repas chaud et frais pendant le vol avec Vietjet. Les horaires de vol sont flexibles jusqu'au 31 octobre 2024.

En particulier, les clients qui réservent des billets Business avant 23h59 le 30 avril 2024 bénéficieront immédiatement d'une réduction de 50% en utilisant le code BU50 pour les vols directs entre le Vietnam et l'Australie ainsi que l'Inde ; et d'une réduction de 30% en utilisant le code BU30 pour tous les vols directs et de correspondance couverts par Vietjet à travers le Vietnam et à l'international. Il est facile de réserver des billets d'affaires promotionnels avec des horaires de vol du 1er mai au 30 juin 2024 sur le site www.vietjetair.com et sur l'application mobile Vietjet Air, ainsi que dans les billetteries et agences officielles de Vietjet dans le monde entier.

Programme de fidélité Vietjet Skyjoy

De plus, le programme de fidélité Vietjet Skyjoy offrira 200 points aux premiers clients qui réserveront des billets d'ici le 15 mai 2024 et prendront des vols à destination et en provenance de l'Australie du 20 avril au 31 avril 2024.

Photo : Vietjet/CVN

Par ailleurs, les chaînes de villégiature haut de gamme des destinations touristiques célèbres telles que Nha Trang, Phu Quôc, Dà Nang et Hanoï offrent également des réductions allant jusqu'à 30% à tous les clients réservant des vols depuis l'Australie pour revenir au Vietnam à partir de maintenant jusqu'au 15 mai 2024, avec un temps de vol compris entre le 20 avril et le 31 décembre 2024. Les clients voyageant avec Vietjet bénéficieront également d'une assurance SkyCare gratuite et accumuleront des points pour échanger des cadeaux dans le cadre du programme de fidélité Vietjet SkyJoy.

Découvrez les couleurs automnales uniques qui vous attendent dans tout le "pays des kangourous". Commencez dès maintenant votre vol inspirant avec Vietjet, qui propose une flotte moderne et respectueuse de l'environnement, un équipage professionnel et dévoué, ainsi qu'une cuisine vietnamienne et mondiale de qualité, avec un menu riche en plats chauds, frais, délicieux et nutritifs, tels que le pho Thin et le banh mi. Profitez également de nombreux programmes culturels et artistiques uniques à 10.000 mètres d'altitude.

Minh Thu/CVN