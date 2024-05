Près de 3.000 sportifs participent au tournoi Vinfast Ironman 70.3 Vietnam 2024

La huitième édition de la plus grande compétition de triathlon nationale, Vinfast IRONMAN 70.3 Vietnam 2024, a lieu du 10 au 12 mai dans la ville de Dà Nang (Centre). Le tournoi attire cette année près de 3.000 athlètes venus de 52 pays et territoires, dont 1.532 Vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

L'événement officiel de Vinfast IRONMAN 70.3 aura lieu dimanche 12 mai, les athlètes s'affronteront dans un triathlon comprenant une épreuve de natation sur 1,9 km, une course à vélo sur 90 km et une course à pied sur 21,1 km, traversant les plus belles routes de la ville côtière de Dà Nang.

En marge de ces compétitions, il y en aura d’autres pour les amateurs, à savoir un triathlon de courtes distances (750 m de natation, 20 km de vélo, 5 km de course à pied) et un biathlon natation-course à pieds pour les enfants de 5 à 14 ans.

Le concours VinFast IRONMAN 70.3 Vietnam est organisé par la société de gestion d'événements Sunrise Events Vietnam (SEV) en collaboration avec le service de la Culture et des Sports de la ville de Da Nang. En participant au VinFast IRONMAN 70.3 Vietnam 2024, les athlètes auront la possibilité de recevoir 34 places pour participer au Championnat du monde IRONMAN 70.3 à Taupo, en Nouvelle-Zélande, prévue en décembre 2024.

VNA/CVN