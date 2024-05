Remise des prix du 8e triathlon VinFast IRONMAN 70.3 Vietnam à Dà Nang

Photo : Lê Lâm/VNA/CVN

Chez les hommes, le Français Fabien Celeste a remporté le premier prix en terminant les épreuves en 3 heures, 56 minutes et 9 secondes. Le deuxième prix a été remis au Chinois Chia Hao Chang (3 heures, 58 minutes, 17 secondes) et le troisième, à l’Américain Robert Dendle (3 heures, 59 minutes, 6 secondes).

Chez les femmes, la Guatémalienne Ana Garcia Rodas est arrivée en tête, avec 4 heures, 23 minutes et 7 secondes précisément, soit 4'52" de moins, au total, que la Vietnamienne Nguyên Thi Kim Cuong et 9'17" sur une autre Vietnamienne Nguyên Trà My qui complète le podium.

Le 8e triathlon IRONMAN 70.3 Vietnam, organisé par la société de gestion d'événements Sunrise Events Vietnam (SEV) en collaboration avec le Service de la culture et des sports de la ville de Dà Nang, a attiré près de 3.000 sportifs venus de 52 pays et territoires, dont 1.532 Vietnamiens, un nombre record.

VNA/CVN