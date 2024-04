Explorez l’univers du shopping hors taxes sur les vols de Vietjet

Le service de réservation hors taxes de Vietjet offre aux passagers une grande variété d'articles authentiques, notamment du vin, des montres, des parfums et des bijoux de marques célèbres du monde entier. Les passagers peuvent ainsi gagner du temps, choisir librement à l'avance les articles qu'ils aiment sur la page officielle www.dutyfree.vietjetair.com et profiter de la sensation de détente tout au long du vol. Les produits hors taxes seront livrés directement aux passagers du vol par les agents de bord attentifs et dévoués de Vietjet.

Photo: Vietjet/CVN

Du 22 avril au 22 mai 2024, les passagers voyageant entre Hô Chi Minh-Ville et l'Inde (Ahmedabad), l'Australie (Melbourne, Sydney et Brisbane), la République de Corée (Séoul et Busan), le Japon (Tokyo et Osaka), la Malaisie (Kuala Lumpur), l'Indonésie (Jakarta et Bali) et la Thaïlande (Bangkok) auront la possibilité de bénéficier de réductions allant jusqu'à 50% sur la précommande de produits hors taxes auprès de Vietjet.

Environ 72 heures avant l'heure de départ, Vietjet enverra un code promotionnel sur l'e-mail de réservation de billets des heureux passagers qui devront passer leurs commandes hors taxes 48 heures avant l'heure de départ.

Avec ce service de produits hors taxes en précommande de Vietjet, acheter des produits de marque devient plus facile et plus pratique que jamais. La compagnie s'engage non seulement à offrir aux passagers des produits haut de gamme, mais également à proposer de nombreux programmes promotionnels attractifs... Désormais, les «passionnés de voyages» qui aiment les produits de marque sont sûrs de profiter de leur passion pour l'exploration et le shopping illimité «du sol au ciel» avec Vietjet.

Minh Thu/CVN