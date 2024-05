Vietjet enregistre une croissance exceptionnelle au premier trimestre 2024

Photo : VJ/CVN

Selon un rapport publié, au premier trimestre 2024, les revenus du transport aérien de Vietjet ont atteint 17,765 milliards de dôngs et son bénéfice après impôts, 520 milliards de dôngs, soit une hausse respectivement de 38% et 209% par rapport à la même période de 2023. Vietjet a enregistré 17.792 milliards de dôngs de revenus et 539 milliards de bénéfice après impôts, soit une augmentation respectivement de 38% et 212% en glissement annuel.

Au cours du 1er trimestre, Vietjet a opéré en toute sécurité près de 34.500 vols, transportant plus de 6,3 millions de passagers. Les vols de la compagnie ont affiché un taux de remplissage moyen de 87% et une fiabilité technique de 99,6%.

Conformément à sa stratégie consistant à se concentrer sur l'expansion du réseau de vols internationaux, le transport international de passagers au premier trimestre 2024 a continué de croître, de 53% et 61% en rythme annuel respectivement en nombre de vols et de passagers.

Photo : VJ/CVN

Quinze nouvelles lignes

Au premier trimestre 2024, Vietjet a lancé 15 nouvelles lignes nationales et internationales, portant leur nombre total à 140. La compagnie a continuellement annoncé de nouvelles liaisons internationales, dont l'île de Phu Quôc (Kiên Giang) - Taipei (Taïwan, Chine), Hô Chi Minh-Ville - Sydney et Melbourne (Australie).

Ces résultats confirment que Vietjet a surmonté les difficultés communes de l'industrie aéronautique en matière de pénurie d'avions, a maintenu sa dynamique de développement retrouvée en 2023 après la période COVID et continue d'être pionnier dans l'ouverture de nombreuses nouvelles liaisons internationales.

Au 31 mars dernier, les actifs totaux de Vietjet atteignaient plus de 85.828 milliards de dôngs. Le ratio d'endettement était de 1,9, celui de liquidité de 1,3, tous les deux restant dans la fourchette de sécurité de l'industrie aéronautique. À ce jour, elle a payé 1.770 milliards de dôngs d'impôts et de redevances, directs et indirects.

En plus de relier le Vietnam au monde via ses réseaux de vols, Vietjet se distingue par des projets d'investissement dans la recherche technologique de niveau international.

Photo : VJ/CVN

Elle accorde également une attention particulière aux objectifs de ESG et de Net Zero, avec la réduction de ses émissions nettes à zéro d'ici 2050. Actuellement, sa flotte est capable d'économiser 15% à 20% de carburant, permettant de transporter plus de passagers et de réduire les émissions par passager de 25% à 30% par rapport aux autres compagnies aériennes. Pour chaque billet d'avion vendu, Vietjet déduit 5.000 dôngs pour le fonds Fly Green afin de déployer des activités de protection de l'environnement, de recherche et développement de technologies vertes.

Sur la base de sa bonne dynamique de croissance du début de cette année, Vietjet s'est fixé de nombreux objectifs ambitieux pour les trimestres suivants. Outre le maintien du marché intérieur, le transporteur vise à développer son réseau de vols internationaux, avec l’objectif cette année de 142.000 vols et 27,4 millions de passagers.

Tân Dat/CVN