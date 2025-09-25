Village forestier de Vô Doi : une mémoire vivante au cœur de la nature

Au cœur du parc national d’U Minh Ha, le "Village forestier de Vô Doi" devient la nouvelle attraction phare du tourisme à Cà Mau. Reconstituant le cadre des villages forestiers à l’époque de la résistance, ce site n’est pas seulement une halte pittoresque, c’est aussi un "musée vivant" retraçant la culture et l’histoire du bout du pays.

Préserver le patrimoine historique

Dans ce village forestier, les visiteurs s’immergent dans l’ambiance des forêts de mélaleucas typiques du Sud, écoutent le chant des oiseaux, respirent l’odeur de la terre et des feuilles, comme projetés à l’époque où "la forêt abritait les soldats et encerclait l’ennemi". Ce projet de reconstitution, mené par Cà Mau Eco, vise à préserver le patrimoine historique tout en développant l’écotourisme.

Selon Ngô Huynh Trang, directrice de Cà Mau Eco, la reconstitution n’a rien d’anodin. "Nous avons rencontré de nombreux témoins historiques, collecté des objets et écouté leurs récits pour recréer fidèlement l’espace de vie d’autrefois". Trang explique qu’outre les témoignages sincères des oncles et tantes ayant participé à la guerre, nombre d’entre eux ont également fait don d’objets, et que leur soutien contribuait à recréer un espace dynamique pour accueillir les touristes.

Petits et grands se laissent séduire par cette expérience immersive. Duong Pham Vu Tuân, touriste originaire de Cà Mau, confie : "Mon père a vécu dans un village forestier. Le voir reconstitué me permet de mesurer la dureté de leur vie d’alors". "Ces modèles sont de véritables cours d’histoire vivants pour la jeunesse", ajoute-t-il.

De véritables cours d’histoire

"La forêt protégeait nos ancêtres pendant la résistance. Aujourd’hui, elle continue de nourrir l’homme, la jeunesse", exprime quant à lui Pham Nguyên Trang avec émotion en découvrant ce site. D’après lui, grâce à celui-ci, on perçoit combien les ancêtres ont dû surmonter d’épreuves pour remporter la victoire, et on se sent profondément reconnaissant que Cà Mau Eco ait reconstitué cette histoire pour tous, en particulier pour la jeune génération.

Au-delà de la reconstitution historique, le site propose de véritables expériences typiques d’U Minh : balades en barque à travers les forêts de mélaleucas, observation des oiseaux, récolte du miel sauvage et dégustation de plats rustiques de poisson et de crabe des marais. Les visiteurs y apprennent l’histoire tout en se rapprochant de la nature.

La forêt d’U Minh Hạ - l’une des zones de mangroves et de forêts de mélaleucas les plus célèbres du Vietnam - est aujourd’hui classée réserve de biosphère mondiale par l’UNESCO. Selon le portail officiel du Parc national d’U Minh Ha, on y recense plus de 250 espèces végétales, 180 espèces d’oiseaux et de nombreux animaux rares. Elle constitue un "poumon vert" essentiel du delta du Mékong, jouant un rôle clé dans la régulation du climat et la préservation de la biodiversité.

Le Village forestier de Vô Doi n’est pas seulement une destination d’écotourisme. C’est aussi un lieu qui permet aux jeunes générations de mieux comprendre l’histoire et de renforcer leur conscience écologique. Comme le rappelle Pham Nguyên Trang, la forêt a jadis protégé les ancêtres et continue aujourd’hui de nourrir l’homme - un message fort sur le lien indéfectible entre l’homme et la nature.

