Le tourisme promeut des solutions globales pour atteindre la ligne d’arrivée

Le secteur touristique vietnamien vise l’objectif ambitieux d’accueillir 25 millions de visiteurs internationaux cette année. Ce projet nécessite des efforts considérables de la part de l’ensemble du secteur, grâce à des politiques facilitatrices et à des solutions innovantes.

Photo : VNA/CVN

Selon les estimations du Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), le secteur du tourisme contribuera à hauteur de 16 billions de dollars au PIB mondial (plus de 11% de l’économie mondiale) d’ici 2034.

Au Vietnam, le tourisme est également considéré comme un secteur économique clé, en pleine expansion, contribuant à façonner le paysage économique et servant de passerelle culturelle entre le Vietnam et le monde.

Bien que le tourisme mondial soit encore dans sa basse saison, la croissance positive des huit derniers mois est prometteuse pour le marché du tourisme récepteur.

Les données de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (ANTV) indiquent que le nombre total de visiteurs étrangers a atteint près de 14 millions entre janvier et août, soit une augmentation de 21,7% par rapport à la même période 2024. La Chine, le Japon et l’Inde figuraient parmi les principaux marchés enregistrant de bons taux de croissance.

Photo : VNA/CVN

La réorganisation administrative, entrée en vigueur le 1er juillet 2025, insuffle un nouvel élan et une nouvelle dynamique aux localités, obligeant le secteur touristique à élaborer des stratégies de développement à la hauteur de ces changements.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, a déclaré que le ministère et l’ANTV ont activement collaboré avec divers ministères et agences afin de proposer un élargissement des politiques de visa et d’entrée et de sortie pour plus d’ouverture et de facilité.

La politique la plus récente prévoit l’exemption de visa pour 12 pays européens dans le cadre d’un programme de relance du tourisme, ainsi que l’exemption de visa pour des séjours de durée limitée pour les ressortissants étrangers appartenant à des catégories spécifiques dont la présence est jugée bénéfique au développement socio-économique du pays.

Pour atteindre l’objectif d’accueillir 25 millions de visiteurs internationaux cette année, le secteur touristique vietnamien a besoin d’une stratégie globale intégrant étroitement les solutions politiques, le développement de produits, les partenariats, les activités de promotion et l’exploitation efficace des marchés clés.

La collaboration et la synergie entre les agences gouvernementales, les entreprises et les autorités locales seront essentielles à la réussite des objectifs touristiques du Vietnam pour 2025.

VNA/CVN