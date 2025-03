La culture vietnamienne rayonne de plus en plus à travers le monde

Deux villages artisanaux traditionnels de Hanoï, le village de poterie de Bat Tràng et celui de soie de Van Phuc, viennent d’être honorés en tant que membres du Réseau mondial des villes créatives et artisanales (Global Network of Creative Craft Cities).

Photo : VNA/CVN

Auparavant, Hô Chi Minh-Ville, Son La, Vinh, Cao Lanh et Sa Dec avaient été reconnues comme membres du Réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO, tandis que Hanoï, Hôi An et Dà Lat avaient rejoint le Réseau des Villes créatives de l'UNESCO. Ainsi, l’image du Vietnam et de sa culture est de plus en plus connue à travers le monde.

Photo : VNA/CVN

Une cérémonie honorant l’intégration de deux villages artisanaux traditionnels de Hanoï au Réseau mondial des villes créatives et artisanales s’est tenue le 14 février 2025 à la Cité impériale de Thang Long-Hanoï. Il s’agit du village de poterie de Bat Tràng et du village de soie de Van Phuc. Ces deux villages sont les premiers du Vietnam à rejoindre ce réseau, contribuant ainsi à la promotion du savoir-faire artisanal et au développement du commerce de Hanoï dans les années à venir.

Le village de poterie de Bat Tràng

Photo : Trong Dat/VNA/CVN

Situé dans le district de Gia Lâm, le village de poterie de Bat Tràng a été fondé entre le XIVᵉ et le XVᵉ siècle, lorsque des artisans de Ninh Binh ont migré vers cette région. Grâce à ses riches ressources en argile blanche, Bat Tràng s'est rapidement développé et est devenu un centre de production céramique renommé.

Aujourd’hui, Bat Tràng est l'un des plus anciens villages artisanaux du Vietnam. Fort de plusieurs siècles d’histoire, il a su évoluer, passant de la fabrication d’objets utilitaires simples à la création d’œuvres d’art raffinées répondant aux exigences du marché. Grâce à des efforts constants pour préserver et valoriser l’artisanat traditionnel, la poterie de Bat Tràng a été reconnue en 2019 comme patrimoine culturel immatériel national.

Photo : NR/CVN

Le village de soie de Van Phuc

Depuis longtemps, le village de soie de Van Phuc, situé dans l’arrondissement de Hà Dông, est devenu un symbole du tissage traditionnel vietnamien.

Photo : Minh Quyêt/VNA/CVN

La particularité de la soie de Van Phuc réside dans son processus de production entièrement manuel, nécessitant une grande minutie à chaque étape. Outre la maîtrise des techniques traditionnelles, les artisans du village innovent constamment afin de créer des produits alliant caractéristiques traditionnelles et esthétique moderne. Grâce à cela, la soie de Van Phuc conserve tout son attrait et demeure un symbole de sophistication dans la culture vestimentaire vietnamienne.

Fort d’une tradition millénaire, Van Phuc a été reconnu par le Centre du livre des records du Vietnam comme le "plus ancien village de tissage de la soie encore en activité aujourd’hui". En 2023, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a classé le village de soie de Van Phuc au patrimoine culturel immatériel national.

Photo : LD/CVN

Trois villes vietnamiennes reconnues villes créatives par l’UNESCO

Le Vietnam compte trois villes membres du Réseau des villes créatives de l'UNESCO : Hanoï, Hôi An et Dà Lat. Cette reconnaissance met en lumière non seulement des valeurs culturelles séculaires, mais aussi les efforts d’innovation qui donnent naissance à des produits uniques de portée internationale.

Hanoï, ville créative du design de l'UNESCO

Anciennement appelée Thang Long, Hanoï, capitale millénaire, préserve un riche patrimoine culturel. Parmi ses trésors, on retrouve le lac Hoàn Kiêm (Épée restituée), le Temple de la Littérature - Quôc Tu Giam, la citadelle impériale de Thang Long, ainsi que des villages artisanaux renommés comme la céramique de Bat Tràng, la soie de Van Phuc et les peintures de Dông Hô. À cela s’ajoutent des arts du spectacle traditionnel tels que le chèo, tuong et ca trù, ainsi que des coutumes et pratiques imprégnées d’identité nationale. Ces héritages culturels ont façonné l’image d’un Hanoï à la fois ancien et dynamique.

En 2019, Hanoï a officiellement intégré le Réseau des villes créatives de design de l'UNESCO, un élément clé de sa stratégie de développement urbain et culturel. Au fil des années, la ville a mis en place diverses initiatives visant à exploiter son potentiel créatif comme moteur de développement, s’engageant ainsi pleinement dans sa mission au sein de l'UNESCO.

Aujourd’hui, Hanoï est un centre culturel dynamique, accueillant de nombreux événements artistiques majeurs, notamment les semaines annuelles du design créatif, des espaces artistiques publics et des manifestations d’arts de rue.

Hôi An, ville créative de l'UNESCO

En 2023, l’ancienne ville de Hôi An, située dans la province de Quang Nam (Centre), a rejoint le Réseau des villes créatives de l’UNESCO dans le domaine de l’artisanat et des arts populaires.

L’artisanat et les arts populaires sont des atouts majeurs de la vieille ville de Hôi An qui s’attache à les préserver et à les valoriser avec succès. La ville abrite cinq villages de métiers traditionnels et regroupe une cinquantaine d’artisanats, dont la menuiserie, la poterie, la fabrication de lanternes, la confection et la maroquinerie. Parmi ces villages, trois sont classés villages de métier et un a été reconnu patrimoine immatériel national.

Photo : Hoàng Phuong/CVN

La production et le commerce des produits artisanaux constituent un moyen de subsistance essentiel pour les habitants, tandis que la pratique des arts populaires représente une activité spirituelle profondément ancrée dans la culture locale. Depuis des siècles, ces deux aspects se mêlent et coexistent harmonieusement, formant un héritage précieux transmis de génération en génération et rayonnant bien au-delà des frontières du Vietnam.

Grâce à son engagement, sa créativité et ses efforts constants en matière de préservation et de transmission, Hôi An a su faire de son artisanat, de ses villages traditionnels et de ses arts populaires un véritable "patrimoine vivant", un atout inestimable pour sa communauté. C’est cette richesse culturelle que l'UNESCO a reconnue et honorée en intégrant Hôi An au Réseau mondial des villes créatives.

Dà Lat, ville créative de musique de l'UNESCO

Dà Lat est une célèbre station de villégiature, reconnue pour son ambiance paisible et romantique, une rareté au Vietnam. Son atmosphère unique attire de nombreux artistes talentueux en quête d’inspiration dans divers domaines tels que la photographie, la musique, la poésie et la peinture.

Afin de dynamiser la scène artistique locale et d’attirer les visiteurs, de nombreux théâtres, salles de concert, galeries et scènes d’art ont été construits. Chaque année, la ville organise également divers événements et projets musicaux destinés aussi bien aux habitants qu’aux touristes.

Ces dernières années, Dà Lat a particulièrement développé de nombreux espaces musicaux et artistiques innovants, réunissant des artistes issus de différentes disciplines. Cette initiative a non seulement contribué à rapprocher l'art contemporain du grand public, mais a aussi encouragé la participation active de la communauté au processus de création artistique.

Dès son intégration au Réseau mondial des villes créatives de l'UNESCO dans le domaine de la musique, Dà Lat a redoublé d’efforts pour respecter ses engagements pour la période 2024-2027, en définissant un programme clair d’activités annuelles.

En collaboration avec des entreprises locales, la ville a organisé de nombreux concerts de musique classique et le Festival de musique classique, devenus de véritables "festins culturels" pour les habitants et les visiteurs.

Cinq villes apprenantes de l'UNESCO

À ce jour, le Vietnam compte cinq villes intégrées au Réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO : Hô Chi Minh-Ville, Son La, Vinh, Cao Lanh et Sa Dec.

Photo : Phuong Vy/VNA/CVN

Hô Chi Minh-Ville

Hô Chi Minh-Ville est le centre économique et culturel du pays et de la région, disposant d’un immense potentiel en matière d’initiatives et de créativité dans divers domaines, dont l’éducation.

Elle est l’une des premières localités du pays à avoir mis en œuvre le modèle de l'"École heureuse" dans 100% des établissements d’enseignement de la ville.

La ville est déterminée à bâtir une société apprenante, à encourager l’éducation tout au long de la vie et à garantir des conditions d’apprentissage justes et accessibles à tous. Son objectif est de développer les ressources humaines pour répondre aux exigences du développement économique, culturel et social ainsi qu’à l’intégration internationale.

Photo : VNA/CVN

La ville vise à atteindre un niveau avancé en éducation en Asie d’ici 2030, puis à se hisser parmi les centres d’éducation et de formation de haute qualité en Asie du Sud-Est et dans le monde d’ici 2045.

Son La

Son La est le centre politique, économique, culturel et social de la province du même nom, située au nord du Vietnam. La ville s’attache à améliorer la qualité de l’enseignement maternel, primaire et secondaire, en garantissant un accès à l’éducation pour 100% des enfants en âge scolaire et en éliminant l’analphabétisme au sein de la population locale.

Par ailleurs, 100% des établissements d'enseignement de Son La ont effectué la transition vers un environnement numérique, intégrant les technologies de l'information dans la gestion administrative, l’organisation des cours et l’amélioration continue de la qualité de l’enseignement.

Dông Thap

Dông Thap est la seule province du Vietnam à compter deux villes reconnues comme membres du Réseau mondial des villes apprenantes de l’UNESCO : Sa Dec et Cao Lanh.

Photo : CTV/CVN

Dông Thap accorde une grande importance au développement de l’éducation, à l’encouragement de l’apprentissage et des talents, ainsi qu’à la création d’opportunités d’apprentissage pour tous. Parmi ses cinq avancées stratégiques pour le développement au cours de la période 2020-2025, l’éducation et la formation occupent la deuxième place.

Le Service provincial de l'éducation et de la formation, en collaboration avec la Radio et la Télévision de Dông Thap, ouvre la rubrique "Éducation et formation de Dông Thap" diffusée deux fois par mois. Il s’associe également avec le journal Dông Thap pour publier une page spéciale "Éducation de Dông Thap", éditée aussi deux fois par mois.

En parallèle, plusieurs modèles d’encouragement des talents et de promotion de l’apprentissage ont été mis en œuvre avec succès au fil des années.

Vinh

La ville de Vinh, située dans la province de Nghê An (Centre), a élaboré un programme visant à promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie dans les bibliothèques, les musées et les centres culturels communautaires d’ici 2030.

Photo : VNA/CVN

En outre, des fêtes annuelles de la lecture sont organisées dans les écoles et les maisons culturelles communautaires afin de sensibiliser la population à l’importance de l’apprentissage continu. Par ailleurs, la ville met un point d’honneur à développer des bibliothèques communautaires dans les maisons culturelles résidentielles, offrant ainsi aux habitants un espace de lecture accessible à tout moment et en tout lieu.

Vinh collabore également avec les centres d’apprentissage communautaires, les écoles professionnelles, les centres d’orientation professionnelle et de formation continue, ainsi qu’avec de nombreuses universités et collèges, pour proposer des cours et formations adaptés aux besoins variés de la population.

VNA/CVN