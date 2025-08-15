Viettel se prépare aux célébrations du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale

Le groupe de télécommunications Viettel a annoncé la mise en œuvre d’un plan ambitieux visant à garantir une connexion Internet optimale lors des célébrations du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale, prévues le 2 septembre prochain sur la place Ba Dinh, à Hanoï.

Photo: VNA/CVN

Afin de répondre à l’afflux attendu de près de 2,9 millions de personnes, dont environ 900.000 venues d’autres régions, Viettel déploiera un dispositif technique de grande envergure comprenant plus de 2.400 solutions technologiques. Le réseau 5G couvrira intégralement les sites de l’événement grâce à 1.700 stations offrant un débit jusqu’à dix fois supérieur à celui de la 4G.

Parmi ces stations figureront 500 nouvelles stations 5G, 700 stations temporaires, outre 25 véhicules de diffusion mobiles. Pour la première fois au Vietnam, 1.200 petites cellules 5G (small cells) seront installées dans les zones à forte fréquentation.

Viettel activera simultanément les technologies 5G SA (Standalone) et 5G NSA (Non-Standalone) afin d’optimiser la vitesse de connexion et de réduire considérablement la latence.

Pour anticiper les pics de fréquentation, des outils d’intelligence artificielle seront utilisés. Ces systèmes analyseront les données relatives aux réservations de vols et d’hôtels ainsi que les tendances sur les réseaux sociaux, afin d’ajuster dynamiquement l’allocation des ressources réseau. Par ailleurs, le système X-Optimization, piloté par l’IA, permettra de réadapter automatiquement la couverture toutes les cinq minutes en fonction du comportement des utilisateurs.

VNA/CVN