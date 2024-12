Viettel marathon Vietnam 2024 : une moisson de records à Hanoï

Le matin du 1 er décembre 2024, le Viettel Marathon Hanoï - Vietnam 2024 s'est déroulé avec succès, avec notamment l’introduction d’un nouveau parcours de marathon complet à Hanoï. Plus de 80% du tracé ont été sécurisés, offrant aux coureurs une expérience optimale et favorisant la réalisation de performances personnelles.

>> Viettel Marathon 2024 se déroulera au Vietnam, au Laos et au Cambodge

>> Ninh Binh : la 4e édition du marathon de Tràng An fait le plein

>> Préparatifs au Marathon de Hô Chi Minh-Ville 2025

Photo : BTC/CVN

Bien plus qu’une compétition sportive, cette série de marathons a affirmé la capacité du Vietnam à organiser des événements internationaux d’envergure.

Le Viettel Marathon 2024 est coorganisé par les fédérations vietnamienne, lao et cambodgienne d’athlétisme, avec le soutien du Groupe de télécommunications militaire Viettel et sous la supervision de l’Association asiatique d’athlétisme.

Plus de 10.000 athlètes venus de 24 pays et territoires ont participé à différentes catégories et tranches d’âge. Le parcours, au départ du stade national de My Dinh, traversait les districts de Nam Tu Liêm, Hoài Duc, Dan Phuong, Phuc Tho, Quôc Oai et Bqc Tu Liêm. Ce marathon, pionnier en son genre, a inauguré un nouveau tracé à Hanoï, conformément à la stratégie de la ville visant à déplacer les événements sportifs hors du centre historique de la capitale.

La compétition a vu la présence de représentants de la Fédération asiatique d’athlétisme (AAA), des fédérations nationales et d’experts techniques. Pour la première fois, un marathon au Vietnam a accueilli 39 athlètes d’élite issus des équipes nationales de quatre pays : Laos, Cambodge, Malaisie et Vietnam.

Le Viettel Marathon 2024 - Vietnam, autorisé par l’AAA, a respecté les normes internationales de l’AIMS. Pour la première fois à Hanoï, plus de 80% du parcours ont été fermés à la circulation, mobilisant des forces locales pour garantir la sécurité des participants et leur offrir une expérience de qualité.

Grâce à ce tracé conforme aux standards internationaux, le marathon a été le théâtre d’un exploit historique.

Photo : BTC/CVN

Nguyễn Thị Oanh, surnommée la "fille en or" du sport vietnamien, a établi un nouveau record national sur la distance du marathon complet. Elle a franchi la ligne d’arrivée en 2 h 39 m 49 s, devenant la première athlète féminine vietnamienne à courir un marathon complet en moins de 2 h 40 m, un jalon majeur dans l’histoire de l’athlétisme vietnamien.

Photo : BTC/CVN

Chez les hommes, Hoàng Nguyên Thanh a remporté la victoire sur le parcours de 42,195 km, devançant ses concurrents dans les derniers kilomètres pour terminer avec un temps officiel de 2 h 28 m 21 s. Nguyễn Văn Lai, auteur d’une performance remarquable, a terminé à seulement une seconde d’écart.

Photo : BTC/CVN

Le Viettel Marathon Hanoï - Vietnam 2024, organisé pour la première fois, a dépassé le cadre d’une simple compétition sportive. La participation de représentants des ambassades du Cambodge et du Laos, ainsi que celle d’étudiants de ces deux pays formés au Vietnam, a renforcé le rôle de l’événement comme un pont d’amitié entre les nations de l’Indochine et d’autres pays de la région.

Photo : BTC/CVN

La dernière étape du Viettel Marathon 2024 se tiendra le 22 décembre au complexe monumental d’Angkor Wat, au Cambodge. Avant l’étape vietnamienne, l’épreuve intitulée Viettel Marathon Luang Prabang Unitel 2024 s’était déroulée le 3 novembre au Laos avec plus de 5.000 participants.

Phuong Mai-VNA/CVN