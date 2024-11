France

Vendée Globe : Dalin accentue son avance dans la nuit

Un peu plus loin, Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) a pris la troisième place à Yoan Richomme (Paprec Arkéa), le premier naviguant au petit matin à 61 milles de la tête et le second une dizaine de milles plus loin.

Alors que la tête de la flotte fonce vers le cap de Bonne Espérance, les cinq premiers poursuivants de Dalin -avec également Nicolas Lunven (Holcim - PRB) et Jérémie Beyou (Charal) - se tiennent en une cinquantaine de milles et à moins de 100 milles du premier.

Puis un groupe de trois skippers -Sam Goodchild (Vulnerable), Yannick Bestaven (Maître Coq V) et Paul Meilhat (Biotherm)- sont encore au contact avant une nette cassure de 160 milles avec la suite de la flotte.

"J'essaie vraiment de naviguer toujours avec la même intensité, avec une vitesse moyenne assez stable et une trajectoire tendue, parce que c'est ça qui est intéressant sur la durée pour préserver le matériel et pas faire de bêtises et instaurer un peu une routine de fonctionnement. C'est sûr que ça fait maintenant quelques jours qu'on est à plus de 20 noeuds tout le temps !", a raconté Meilhat par radio aux organisateurs.

Il a en effet maintenu sur les dernières 24 heures une vitesse moyenne de 20,82 noeuds et naviguait à 20,68 noeuds à 07h00 quand devant, Dalin affichait 27,16 noeuds au petit matin pour une moyenne sur 24 heures de 22,23 noeuds.

Mais Meilhat a choisi de profiter de conditions "stables" pour reprendre des forces.

"J'essaie vraiment de dormir le maximum, et j'ai réussi par moments à allonger un peu le temps de sommeil et ne pas être qu'en mode sieste de 20 minutes. Après, c'est vrai qu'on ne bouge pas beaucoup, donc quand on fait une manoeuvre, ce qui est un peu rare, on se rend compte qu'on est un peu rouillé, et un peu fatigué. J’essaie de rester en forme et de faire attention !", a-t-il dit.

Si les 14 premiers profitent d'une dépression, derrière le manque de vent se fait ressentir, obligeant certains à prendre des routes moins directes, d'autres à manoeuvrer sans cesse. Et comme l'anticyclone de Sainte-Hélène va s'installer dans la zone, selon les organisateurs, les écarts risquent de gonfler avec les premiers.

