AARM-32 aux Philippines : les tireurs militaires vietnamiens décrochent 15 médailles d'or supplémentaires

Photo : QDND/CVN

Toujours le 20 novembre, elle a décroché 5 médailles de bronze.

Ainsi, le nombre de médailles de la délégation vietnamienne était à ce jour de 41 de toutes sortes.

La cérémonie d'ouverture de l’AARM-32 (ASEAN Armies Rifle Meet) a eu lieu le 14 novembre aux Philippines. Elle a été marquée par le défilé des équipes des 10 pays de l'ASEAN, dont Brunei, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.

La compétition est placée sous le thème "Armées de l’ASEAN : renforcer le partenariat et la camaraderie vers la stabilité régionale" (ASEAN ARMIES: Strengthening Partnership and Camaraderie Towards Regional Stability). Elle rassemble des militaires de toute la région pour mettre en valeur leurs compétences, leur camaraderie et leur engagement en faveur de la paix et de la sécurité.

Les meilleurs tireurs militaires de l'ASEAN participent à diverses épreuves de tir à la carabine, au pistolet et à la mitrailleuse.

VNA/CVN