Préparatifs au Marathon de Hô Chi Minh-Ville 2025

Le 12 e marathon de Hô Chi Minh-Ville sera l'un des événements marquants du début du printemps et fait partie d'une série d'activités commémorant le 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays. La course devrait avoir lieu le 12 janvier 2025 avec un point de départ et un point d'arrivée en plein centre du 1 er arrondissement et trois distances de 42km, 21km et 10km.

Organisé depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui après plusieurs années d'interruption, le marathon de Hô Chi Minh-Ville est devenu l'un des principaux événements sportifs de la ville, se déroulant chaque année pour encourager les gens à faire régulièrement de l'exercice et à améliorer leur santé. La 12e édition à la particularité d’être la première activité d'une série d'événements célébrant le 50e anniversaire de la libération du Sud et de l'unification du pays (30 avril 1975 - 30 avril 2025).

Par conséquent, la course 2025 portera également le message "La victoire du peuple - Marcher fièrement", signifiant que la victoire n'est pas seulement le moment de franchir la ligne d'arrivée, mais aussi la marche fière et unie pour surmonter les défis et célébrer ensemble le progrès.

Les points de départ et d'arrivée seront juste en face du Palais de la Réunification, lieu historique marquant de la campagne victorieuse d'Hô Chi Minh. C'était également le point de départ du premier marathon de Hô Chi Minh-Ville en 1992. Cette 12e édition du marathon devrait accueillir plus de 11.000 athlètes nationaux et internationaux participant dans trois catégories : marathon 42km, semi-marathon 21km et 10km. Les athlètes feront l'expérience de la course au cœur de la ville animée, avec dans le climat frais du début du printemps.

En tant que sport associé au tourisme très populaire aujourd'hui, l'événement attire de plus en plus de ressortissants nationaux et internationaux, de même que les festivités du Nouvel an dans la ville.

Le marathon a lieu dès le début de l'année, c'est pourquoi de nombreux athlètes internationaux s'inscrivent pour y participer et choisissent Hô Chi Minh-Ville comme point de départ de leur long voyage au Vietnam. La course à pied contribue non seulement à promouvoir le mouvement sportif national, mais stimule également le développement de services touristiques d'accompagnement tels que l'hébergement, la restauration et la vente au détail pendant la semaine de l'événement. Il est prévu que le marathon de Hô Chi Minh-Ville accueille près de 2.500 athlètes internationaux en janvier 2025.

L'événement aura lieu durant 3 jours. Les 10 et 11 janvier 2025, le village des athlètes (Marathon Expo) prendra place au centre sportif Hoa Lu, 1er arrondissement. L'activité devrait rassembler environ 40 stands de sponsors et partenaires de nombreuses industries du sport dans différentes disciplines et plus de 30.000 invités.

Actuellement, le marathon de Hô Chi Minh-Ville collabore avec l’académie de course à pied Magic Stride pour proposer des programmes d'entraînement appropriés et méthodiques à chaque groupe d'athlètes, pour différentes distances et capacités physiques. Le programme met l'accent sur l'importance des connaissances des athlètes en matière de course à pied et de santé.

Le marathon de Hô Chi Minh-Ville a lancé le compte à rebours de sa nouvelle édition. La course 2025 ne sera pas seulement un événement sportif mais aussi un événement commémorant une victoire historique du pays à Hô Chi Minh-Ville.

Texte et photos : Minh Thu/CVN