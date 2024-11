Futsal : Le Vietnam battu en finale de l'ASEAN 2024

Photo : LDTD/CVN

Dès le coup d’envoi, l’équipe indonésienne a imposé un rythme intense, affichant une forme physique impressionnante et une volonté farouche de dominer le jeu. De son côté, l’équipe vietnamienne a dû composer avec l’absence de plusieurs joueurs clés en raison de blessures.

L'Indonésie a pris l’avantage à la 8e minute grâce à un tir précis de Muhammad. Le Vietnam a aussitôt renforcé son attaque dans l’espoir d’égaliser, mais la performance remarquable du gardien indonésien et le manque de précision des attaquants vietnamiens ont empêché toute concrétisation de leurs tentatives.

Dans les dernières minutes, le Vietnam a misé sur une stratégie offensive audacieuse. Malheureusement, ce choix a laissé la défense vulnérable, permettant à l’Indonésie de récupérer le ballon et de marquer un second but, scellant ainsi le score final à 2-0.

Ce résultat marque la troisième fois que le Vietnam atteint la finale des Championnats d’Asie du Sud-Est, terminant à chaque fois à la deuxième place.

VNA/CVN