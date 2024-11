Une stratégie ambitieuse pour le développement du sport

Photo : VNA/CVN

En 2010, le gouvernement a approuvé une stratégie de développement du sport jusqu’en 2020, avec des orientations pour 2030. Après plus d’une décennie de mise en œuvre, les principaux objectifs fixés ont été atteints, contribuant positivement à l’évolution du sport national.

Dans un contexte de changements rapides sur les scènes nationale et internationale, il est crucial pour le pays d’élaborer une nouvelle stratégie afin de saisir pleinement les opportunités qui se présentent. Cela nécessitera également une révision des approches et des objectifs pour surmonter les défis à venir.

“L’approbation par le gouvernement de la stratégie de développement du sport jusqu’en 2030, avec vision jusqu’en 2045, contribuera à renforcer le développement du sport national. Cela peut être considéré comme une feuille de route pour l’ensemble du secteur, en vue de construire une base sportive durable et professionnelle”, a souligné Dang Hà Viêt, directeur de l’Autorité du sport du Vietnam, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Objectifs principaux

L’un des objectifs clés de cette stratégie est de promouvoir le sport pour tous, avec un taux de plus de 45% de la population pratiquant une activité physique régulière. Par ailleurs, plus de 90% des élèves et des membres des forces armées doivent atteindre les normes d’une bonne condition physique, et chaque quartier doit disposer d’au moins un club sportif.

Le Vietnam vise à maintenir ses performances dans le Top 3 des Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games) et dans le Top 20 des Jeux sportifs d’Asie (ASIAD). L’objectif est d’obtenir entre cinq et sept médailles d’or lors des compétitions continentales et de prétendre à des médailles aux Jeux olympiques. En football, la sélection nationale masculine aspire à se classer parmi les 10 meilleures d’Asie, tandis que l’équipe féminine doit figurer parmi les huit meilleures.

En matière d’infrastructures, le pays s’engage à garantir que toutes les provinces et villes au niveau central disposent des trois installations sportives essentielles (salle de sport, stade et piscine). Chaque village, quartier, communauté doit également bénéficier d’au moins une institution sportive ou d’un espace d’entraînement public.

Photo : VNA/CVN

La stratégie insiste également sur la nécessité de renforcer la recherche et l’application des sciences et technologies, ainsi que d’encourager la croissance de l’économie du sport, en diversifiant les types de services offerts.

Hoàng Quôc Vinh, directeur du Département des sports de haut niveau 1 relevant de l’Administration sportive du Vietnam, a affirmé que la stratégie couvrait de manière exhaustive les missions et solutions nécessaires, allant du développement du sport pour tous au soutien des sports traditionnels et à la mobilisation des ressources.

Pour atteindre ces objectifs, il est crucial de finaliser la classification des disciplines et des athlètes en fonction des atouts du pays. Des mécanismes et des politiques adaptés doivent également être établis pour l’investissement et la gestion des ressources.

Solutions

En 2024, le secteur sportif a établi un ensemble de solutions à court et long termes pour développer le sport de haut niveau, chaque phase nécessitant différents niveaux de financement.

Pour la période 2024-2026, un budget annuel de 800 à 850 milliards de dôngs est prévu. Pour la période 2027-2030, il devra être de 850 à 900 milliards de dôngs. Ces fonds seront mobilisés à partir des budgets central et local, ainsi que de sources privées.

À l’horizon 2030, le Vietnam aura besoin d’environ 6.000 milliards de dôngs pour améliorer ses performances aux ASIAD et Jeux olympiques. Ce niveau d’investissement est inférieur à celui engagé par Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

D’ici 2025, les experts et les responsables du secteur identifieront rapidement les disciplines clés, afin d’élaborer des politiques de priorisation spécifiques pour les domaines nécessitant des investissements ciblés.

Une fois la stratégie approuvée, il est impératif de concentrer tous les efforts sur une mise en œuvre efficace. Le but est clair : maintenir le Vietnam dans le Top 2 des SEA Games, le Top 15 des ASIAD et le Top 50 des Jeux olympiques d’ici 2045.

Nhât Dung - Phuong Nga/CVN