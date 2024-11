Tennis : clôture du tournoi U18-J30 2024 à Ninh Binh

Les joueurs vietnamiens Nguyên Nam et Trân Duc Minh ont décroché une médaille d'argent dans l'épreuve de double messieurs, après avoir été battu par leurs adversaires sud-coréens sur le score de 2-1, lors du tournoi de tennis U18 - J30 2024 qui s'est clôturé le 24 novembre dans la province de Ninh Binh (Nord).

Photo : VNA/CVN

Dans la catégorie simple messieurs, Lee Gyu Dan de la République de Corée a défendu avec succès son titre de champion. Il a triomphé de son compatriote Jeon Geon Hyeok dans un match intense en trois sets, s'assurant la victoire sur le score de 2-1.

Dans l'épreuve simple dames, la Japonaise Riho Goto a remporté le titre après avoir battu sa rivale Rei Miyamoto également du Japon en deux sets consécutifs.

Le championnat de double dames a quant à lui été remporté par Maria Wojtaszczyk de Pologne et Mai Sasaki du Japon.

Organisé conjointement par la Fédération internationale de tennis (ITF), la Fédération vietnamienne de tennis (VTF) et le Comité populaire provincial de Ninh Binh, le tournoi a attiré 200 athlètes de 18 pays et territoires, dont le Japon, la Chine, l'Inde, la République de Corée, l'Australie et la Hongrie.

Selon les organisateurs, cet événement international a offert aux joueurs locaux une occasion précieuse de perfectionner leurs compétences, de renforcer leur confiance et d'améliorer leur position à l'échelle nationale et mondiale.

Il visait à promouvoir le développement du tennis à Ninh Binh et à faire connaître le riche patrimoine culturel et naturel de la province aux visiteurs nationaux et internationaux.

VNA/CVN