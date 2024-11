Clôture du tournoi de football vietnamien au Japon

Photo : VNA/CVN

Organisé par l'Organisation internationale d'échanges Japon - Vietnam (FAVIJA), sous le parrainage de l'ambassade du Vietnam au Japon et des autorités japonaises, cet événement a rassemblé les 32 équipes les plus performantes, qualifiées suite à leurs excellents résultats lors des neufs tournois régionaux organisés dans sept régions du Japon : Kanto, Chubu, Tokai, Kansai, Hokuriku, Chugoku et Kyushu.

Les matchs du tournoi se sont déroulés simultanément sur huit terrains du complexe sportif Resland, dans la ville de Saitama.

Le représentant de l'ambassade du Vietnam au Japon, Vu Tiên Han, a souligné l'importance de la FAVIJA CHAMPIONS CUP 2024 comme un jeu de terrain utile pour les jeunes travailleurs vietnamiens au Japon, offrant des activités de loisir et de sport, favorisant l'intégration communautaire et les échanges interculturels avec le peuple japonais.

Dô Quang Ba, président de FAVIJA, a également mis en avant la double mission du tournoi : promouvoir l'activité physique tout en créant un environnement propice au renforcement des liens entre les ressortissants vietnamiens résidant au Japon.

Au terme de la compétition, le club FC T-Connect Binh Dinh a remporté le titre de championnat. Le club FC Asahi s'est classé second, tandis que les clubs FC ISC et FC Uni-co Hai Phong ont partagé la troisième position. Cette édition a attiré 232 clubs lors des phases éliminatoires, qui se sont déroulées du 17 mars au 27 octobre.

VNA/CVN