Le Vietnam triomphe au Championnat de futsal féminin de l'ASEAN 2024. 

Photo : VNA/CVN

Dans un duel marqué par une intensité exceptionnelle, les deux équipes ont fait preuve d'une détermination sans faille dès le coup d’envoi. La première mi-temps, bien que riche en occasions dangereuses, s'est soldée par un score vierge grâce aux prouesses de la gardienne thaïlandaise Suksen, véritable rempart pour son équipe.

La deuxième mi-temps a maintenu la tension à son comble, les deux formations se rendant coup pour coup, mais sans parvenir à débloquer la situation. Il a fallu attendre les prolongations pour voir le match basculer.

À la 42e minute, Phuong Anh a ouvert le score d’une frappe splendide depuis l’extérieur de la surface, propulsant le Vietnam en tête.

Cependant, quatre minutes plus tard, un but contre son camp de Thanh Ngân a permis à la Thaïlande de revenir dans la partie. Mais les Vietnamiennes n’ont pas baissé les bras : à la 48e minute, Phuong Anh a encore frappé, inscrivant le but décisif sur un corner bien travaillé.

Photo : VNA/CVN

Cette victoire éclatante consacre le Vietnam champion pour une deuxième année consécutive, démontrant non seulement le talent mais aussi la résilience exceptionnelle de cette équipe.

Phuong Anh, véritable étoile montante, a été sacrée meilleure buteuse du tournoi avec un total de cinq réalisations. Sa coéquipière Thanh Hang a, quant à elle, reçu le prix de la meilleure joueuse, soulignant la performance collective remarquable de l'équipe.

En reconnaissance de cet exploit, la Fédération vietnamienne de football (VFF) a octroyé une prime de 600 millions de dôngs (environ 23.600 USD) à l'équipe, un geste qui reflète l'enthousiasme et la fierté du pays pour ses championnes.

Avec ce nouveau titre, le futsal féminin vietnamien continue de s'affirmer comme une force montante sur la scène régionale.

VNA/CVN