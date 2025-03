Viettel Cyber Security présente ses solutions de cybersécurité sur le marché européen

Photo : VNA/CVN

Ces services incluent Viettel Threat Intelligence, une solution d'analyse et de mise à jour des renseignements sur la cybersécurité, Vulnerability Assessment and Penetration Testing, qui détecte et corrige les vulnérabilités avant qu'elles ne soient exploitées par des pirates, Viettel Compromise Assessment, qui évalue les intrusions dans les systèmes, et Red Team, qui simule des cyberattaques sophistiquées pour renforcer les capacités de défense des entreprises.

Ces solutions visent à aider les entreprises et organisations européennes à protéger proactivement leurs systèmes contre les cybermenaces en constante évolution, à réduire les risques de perte de données et à assurer la continuité de leurs activités.

Le déploiement de ces services s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord sur la coopération stratégique signé entre VCS et InnoSynthex, une entreprise de cybersécurité de premier plan basée en France. Cet accord devrait combiner l'expertise de VCS en technologies de cybersécurité avancées avec le vaste réseau de clients européens d'InnoSynthex.

Les experts de VCS ont notamment découvert des vulnérabilités zero-day dans des géants technologiques comme Microsoft et Oracle. De son côté, InnoSynthex se spécialise dans des solutions conformes aux réglementations européennes strictes, notamment le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et les normes ISO 27001.

Actuellement, VCS fournit des services de cybersécurité dans 15 pays, dont le Japon, les Philippines, Singapour et le Laos.

VNA/CVN