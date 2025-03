Le 8 mars rend hommage aux grands efforts et aux contributions des femmes

La Journée internationale des femmes, le 8 mars, marque une étape cruciale dans la lutte pour l'égalité et l'épanouissement des femmes, rendant hommage à leurs contributions et à leurs efforts. Au Vietnam, cette journée est un symbole de l'émancipation des femmes, inspirant des générations à valoriser leur intelligence et à participer activement au développement durable du pays.

Photo : VNA/CVN

Cette année, à l'occasion du 115e anniversaire de la Journée internationale de la femme (8 mars 1910), nombre d'activités significatives ont lieu à travers le pays depuis le début du mois de mars. Parmi celles-ci, on trouve l'offrande d'encens en hommage aux martyrs héroïques, la visite et la remise de cadeaux aux Mères vietnamiennes héroïques et aux vétérans révolutionnaires, ainsi que l'hommage rendu aux femmes révolutionnaires exceptionnelles ayant apporté d'importantes contributions à la cause de la libération nationale.

En particulier, le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontrera des femmes générales, des Héroïnes des forces armées populaires, des Héroïnes du travail et des femmes scientifiques lors de la cérémonie de célébration du 40e anniversaire du Prix Kovalevskaïa et de remise de ce Prix 2024, le 8 mars 2025, avec la participation de 280 délégués.

Chaque année, le 8 mars, les dirigeants du pays prennent toujours le temps de rendre hommage aux Héroïnes ayant contribué à la lutte pour la libération nationale et au développement du pays.

En évaluant les grandes contributions des femmes vietnamiennes, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné : " … Quelles que soient leurs circonstances et leurs postes, les femmes vietnamiennes préservent toujours les belles valeurs traditionnelles et les qualités essentielles : la solidarité, l’intelligence, le dynamisme, la créativité et l’humanité, apportant ainsi de grandes contributions au processus de Renouveau, d’intégration et de développement national. Dans tous les domaines de la vie sociale, les femmes affirment de plus en plus leur rôle et améliorent constamment leur statut, tant au niveau national qu’international".

Rôle important

Tout au long de l’histoire, les femmes vietnamiennes ont joué un double rôle, celui de femmes au foyer et de participantes actives dans le monde du travail, contribuant au développement de la nation tout en accomplissant leur devoir sacré de mères.

Cette année, le 8 mars revêt une importance encore plus grande au Vietnam, car il marque le 1985e anniversaire du soulèvement des sœurs Trung. Ces deux héroïnes nationales menèrent une rébellion pour chasser les envahisseurs étrangers et défendre la souveraineté du pays.

Au printemps de l’an 40, les sœurs Trung levèrent le drapeau de la révolte. Après leur victoire, Trung Trac, la sœur aînée, fut proclamée reine sous le titre de Trung Nu Vuong (Trung la reine) et établit sa capitale à Mê Linh (aujourd’hui district de Mê Linh, province de Vinh Phuc). Bien que leur règne n’ait duré que peu de temps, leur triomphe devint une épopée éternelle, incarnant l’esprit d’indépendance, d’autonomie et de fierté nationale. Il servit de témoignage de l’immense force et des capacités des femmes vietnamiennes à construire et à protéger la Patrie.

Pendant la guerre de résistance contre les impérialistes américains, en réponse à l'appel du Président Hô Chi Minh, des centaines de milliers de femmes ont volontairement assumé les "tâches ménagères et d'État" afin que leurs maris et leurs fils puissent se consacrer pleinement à la lutte.

Photo : VNA/CVN

Aujourd’hui, en temps de paix, les femmes vietnamiennes restent unies, dynamiques et créatives. Elles continuent à "exceller dans les affaires de l’État et dans les tâches ménagères", constituant une source solide de soutien pour leurs familles tout en stimulant le progrès social et économique. Les femmes participent activement à la construction et à la défense de la nation pour contribuer à assurer un développement rapide et durable du pays.

De nombreuses femmes vietnamiennes sont des politiciennes influentes, des scientifiques de renom et des dirigeantes dynamiques. Elles affirment avec assurance leur intelligence et leurs capacités dans tous les secteurs, apportant des contributions cruciales au progrès national. Dans la nouvelle ère – celle du progrès de la nation, les femmes vietnamiennes continuent de contribuer à l'intégration du pays dans le monde.

Le 8 mars est un rappel pour chacun de reconnaître et d’apprécier les sacrifices silencieux des femmes, de comprendre les difficultés auxquelles elles sont confrontées chaque jour. Cela donne à chacun la motivation nécessaire pour contribuer à la création d’un monde plus juste, où les femmes n’ont pas à se battre pour leurs droits, mais où elles sont respectées, aimées et peuvent vivre selon leurs valeurs.

Histoire du 8 mars

L'histoire du 8 mars a commencé avec le mouvement des travailleuses américaines. À la fin du XIXe siècle, le capitalisme s’est fortement développé en Amérique. L’industrie a attiré de nombreuses femmes et enfants dans les usines et les fabriques. Mais les capitalistes payaient des salaires très bas, des heures de travail illimitées afin de gagner le plus de profit possible.

Indignées par cette injustice, le 8 mars 1857, les ouvrières américaines se sont levées pour réclamer des salaires plus élevés et des heures de travail plus courtes. Malgré la brutalité de l'oppression exercée par les capitalistes, les femmes sont restées étroitement unies et ont lutté avec persistance, les forçant finalement à céder.

En 1910, le Congrès international des femmes socialistes, réuni à Copenhague, au Danemark, a décidé de faire du 8 mars la "Journée internationale de la femme", une journée de solidarité et de lutte pour les femmes avec pour slogans : "Journée de travail de 8 heures ; Égalité d’accès à l’emploi; Protégez les mères et les enfants".

En 1975, les Nations unies ont officiellement désigné le 8 mars de chaque année comme la "Journée internationale des droits des femmes".

Photo : VNA/CVN

Depuis lors, le 8 mars est devenu une journée universelle de lutte pour les droits des femmes, symbolisant la détermination des femmes du monde entier à œuvrer pour l'indépendance nationale, la démocratie, la paix et le progrès social, ainsi que pour le bien-être des femmes et des enfants.

VNA/CVN