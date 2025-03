Logement social : des solutions pour créer des changements positifs et clairs

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, aux branches et aux localités de mettre en œuvre dix groupes de tâches et de solutions pour créer des changements positifs et clairs afin d'atteindre l'objectif fixé de construire au moins un million de logements sociaux pour les personnes à faible revenu et les travailleurs des parcs industriels au cours de la période 2021-2030.

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole en conclusion de la conférence nationale en ligne sur le règlement des difficultés et des obstacles et la promotion du développement de logements sociaux, tenue jeudi 6 mars à Hanoï, le Premier ministre a souligné que le logement social constituait une question intéressée par le Parti et l'État. En fait, l’État dispose de mécanismes et de politiques pour réduire les coûts et les prix du logement social, mais exige que la qualité, les normes et les réglementations soient garanties. Les infrastructures de transport, de santé, de culture, d’éducation, de sport, d’électricité et d’eau… doivent être synchrones et pratiques.

Le développement de logements sociaux est un moteur du développement socio-économique, contribuant à accroître l'investissement et la consommation, à assurer la sécurité sociale, le progrès et l'équité sociale, à développer des zones urbaines propres, vertes et belles. Investir dans le logement social c’est investir dans le développement de la société et du pays. Il s’agit d’une tâche importante du système politique, qui requiert la participation de l’ensemble du système politique, des Comités du Parti, des autorités, du Front de la Patrie, des organisations, des citoyens et des entreprises, a estimé le Premier ministre.

Il a donc demandé aux ministères, aux branches et aux localités de réaliser dix groupes de tâches et de solutions. Le ministère de la Construction est chargé de présider et d’examiner les institutions, les processus où des problèmes surviennent. Les localités doivent planifier ou réexaminer la planification de logement social et doivent les achever au plus tard au deuxième trimestre. Le ministère de la Construction examine les normes, les règlements et les standards liés aux logements sociaux tels que la hauteur, les matériaux de construction, la conception appropriée. Les localités doivent développer des infrastructures synchrones. Les ministères et services concernés devraient étudier les mécanismes de financement pour le développement des logements sociaux avec des taux d’intérêt appropriés.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a chargé le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc de diriger le ministère des Finances d’achever ce mois courant la création d’un fonds national pour le logement ; d’approuver la liste des personnes admissibles à acheter, louer ou prendre en location un logement social sur la base de données démographiques ; d’avoir un mécanisme d’appui à la libération du terrain ; de mobiliser des ressources sociales...

Enfin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que Hô Chi Minh-Ville et Hanoï devraient chacune achever 100.000 appartements d’ici 2030, soit plus que l’objectif actuel de près de 67.000 appartements pour Hô Chi Minh-Ville et de 45.000 appartements pour Hanoï.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'investissement dans la construction d'au moins un million de logements sociaux, jusqu'à présent, 655 projets de logements sociaux sont réalisés avec plus de 593.000 appartements construits.

VNA/CVN