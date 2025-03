Le Premier ministre préside une conférence pour promouvoir les logements sociaux

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé jeudi 6 mars à Hanoï la conférence nationale en ligne sur le règlement des difficultés et des obstacles et la promotion du développement de logements sociaux.

Le Premier ministre a salué certaines localités qui avaient lancé de grands projets de logements sociaux, mais s'est également dit préoccupé par le fait que la construction de logements sociaux reste très lente.

Photo : VNA/CVN

Selon le chef du gouvernement, la demande de logements sociaux est très importante. Des objectifs spécifiques pour la construction de logements sociaux ont été assignés aux localités et elles doivent la considérer comme leur tâche politique.

Il a donc demandé aux délégués de se concentrer sur des discussions sur les objectifs de construction de logements sociaux ; mécanismes et politiques qui doivent être résolus ; mobilisation des ressources; modèle de logement social; planification ; procédures administratives... dans la mise en œuvre de projets de logements sociaux.

Selon le chef du gouvernement, l’architecture des logements sociaux doit être adaptée aux conditions, au paysage, à la culture et au climat de chaque région et aussi aux besoins des utilisateurs en termes de types, matériaux, structures. Le Premier ministre a mentionné des solutions en cours de mise en œuvre, telles que la création d’un fonds national pour le logement, le décaissement du crédit de 140.000 milliards de dôngs pour les logements sociaux.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a souligné que la priorité devrait être donnée au logement social en premier lieu, puis au logement commercial et que les logements sociaux doivent disposer de toutes les infrastructures nécessaires.

Selon le ministère de la Construction, ce derniers temps, le gouvernement et le Premier ministre ont publié près de 20 documents contenant de nombreuses solutions et tâches spécifiques et drastiques pour éliminer les difficultés et les obstacles afin de se concentrer sur la mise en œuvre rapide et efficace du projet "Investir dans la construction d'au moins un million de logements sociaux pour les personnes à faible revenu et les travailleurs des parcs industriels au cours de la période 2021-2030".

Selon les statistiques, de 2021 à aujourd'hui, 655 projets de logements sociaux ont été mis en œuvre à l'échelle nationale avec plus de 593.000 appartements. En 2024, 20.000 appartements de 28 projets ont été construits et 23 projets avec 25.000 appartements ont été autorisés et leur construction a commencé.

37/63 Comités populaires provinciaux ont envoyé des documents ou annoncé sur le portail d'information la liste des 90 projets participant au projet d'un montant total de 2.845 milliards de dôngs, déjà décaissés.

VNA/CVN