Vietnam - Venezuela : entretien téléphonique entre les ministres des AE

Dans la soirée du 30 janvier, le ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE), Lê Hoài Trung, s’est entretenu par téléphone avec le ministre vénézuélien des Relations extérieures, Yván Gil Pinto.

Photo : MAE/CVN

Au cours de l’échange, Yván Gil Pinto a félicité le Vietnam pour le succès du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV). Il a respectueusement transmis les félicitations de la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, ainsi que du secrétaire général du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, adressées au secrétaire général Tô Lâm et à la direction du PCV pour la confiance que leur a témoignée le Congrès.

Le chef de la diplomatie vénézuélienne a exprimé son admiration pour les réalisations socio-économiques majeures du Vietnam, ainsi que pour son rôle et son prestige international croissants dans le processus de Dôi Moi (Renouveau). Il a affirmé que le gouvernement vénézuélien et le PSUV accordaient une importance primordiale aux relations de solidarité et de coopération avec le Vietnam, exprimant le souhait de resserrer et d’élargir davantage le partenariat bilatéral dans le contexte actuel.

Le ministre Lê Hoài Trung a exprimé ses remerciements à la direction du PSUV ainsi qu'aux dirigeants vénézuéliens pour leurs messages de félicitations. À cette occasion, il a informé son homologue des principaux résultats du XIVe Congrès national du PCV.

Il a souligné que le Vietnam suivait de près la situation au Venezuela et partageait les défis auxquels le peuple vénézuélien est confronté. Il a réaffirmé la position constante du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, qui attachent une grande importance à l’amitié et à la solidarité traditionnelles avec le Venezuela, tout en exprimant la volonté d’approfondir la coopération bilatérale afin de la rendre plus substantielle et plus efficace.

Les deux ministres ont également partagé des informations sur la situation respective du Parti et du pays. Ils ont convenu de coordonner la relance et le maintien des mécanismes de coopération bilatérale, en priorité la 4e session du Comité intergouvernemental et les consultations politiques entre les deux ministères.

Enfin, les deux parties ont convenu de réexaminer les accords et projets déjà signés, tout en explorant de nouvelles initiatives de coopération adaptées aux besoins et aux atouts de chaque pays. Ces efforts visent à élaborer un nouvel agenda bilatéral, contribuant au renforcement du partenariat global, au bénéfice des deux peuples, ainsi que de la paix, de la stabilité et du développement régional et mondial.

VNA/CVN