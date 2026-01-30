Le chef du Parti s’entretient par téléphone avec le président sud-coréen

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, s’est entretenu dans l’après-midi du 30 janvier, au siège du Comité central du Parti, par téléphone avec le président de la République de Corée, Lee Jae Myung.

>> Entretien téléphonique entre le chef du PCV Tô Lâm et le dirigeant chinois Xi Jinping

>> Le Vietnam et Cuba réaffirment leur solidarité et leur coopération intégrale

>> Le secrétaire général Tô Lâm reçoit le chef du Département international du CC du PCC

Photo : VNA/CVN

Lors de l’entretien, le président Lee Jae Myung a félicité le succès du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam et adressé ses félicitations au secrétaire général Tô Lâm pour sa réélection à la tête du Comité central du Parti du XIVᵉ mandat. Il s’est dit convaincu que, sous la direction du Parti communiste du Vietnam conduit par le secrétaire général Tô Lâm, le Vietnam continuerait d’atteindre ses objectifs stratégiques de développement, notamment une croissance économique à deux chiffres dans les années à venir.

Le président sud-coréen a réaffirmé l’importance que son pays attache à ses relations avec le Vietnam, soulignant que ce dernier demeure un partenaire prioritaire et central dans la mise en œuvre de la politique étrangère sud-coréenne dans la région. Il a salué la visite d’État du secrétaire général Tô Lâm en République de Corée en août 2025, estimant qu’elle avait contribué à renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples, à consolider la confiance politique et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans divers domaines, approfondissant ainsi le Partenariat stratégique intégral entre les deux pays. Il a affirmé sa volonté de poursuivre une coopération étroite avec le secrétaire général Tô Lâm afin de promouvoir un développement plus substantiel et plus efficace des relations bilatérales.

Pour sa part, le secrétaire général Tô Lâm a remercié la partie sud-coréenne pour avoir adressé rapidement un message de félicitations au XIVᵉ Congrès du Parti, ainsi que le président Lee Jae Myung pour son message de félicitations à l’occasion de sa réélection. Il s’est déclaré confiant que, sous la direction du président Lee Jae Myung, la République de Corée continuerait de se développer de manière stable et dynamique. Il a souligné que le Vietnam considère de manière constante la République de Corée comme l’un de ses partenaires prioritaires de premier plan dans sa politique étrangère, affirmant que le Vietnam restera un partenaire fiable, stable et responsable et œuvrera avec la République de Corée à la mise en œuvre effective des accords conclus.

Les deux dirigeants sont convenus de renforcer la confiance politique, fondement essentiel du Partenariat stratégique intégral, en intensifiant les échanges de délégations de haut niveau et à tous les niveaux. Ils ont également décidé d’élargir la coopération en matière de défense et de sécurité, y compris à travers des projets d’industrie de défense et de commerce militaire.

Les deux parties ont souligné la nécessité de créer des avancées dans la coopération économique, pilier central des relations bilatérales. Elles encourageront les entreprises sud-coréennes à accroître leurs investissements au Vietnam, notamment dans les secteurs des semi-conducteurs, de l’électronique de haute technologie et du développement de complexes industriels spécialisés intégrés aux chaînes de valeur mondiales, portés par de grands groupes sud-coréens.

Les deux pays continueront de faciliter les échanges commerciaux et l’ouverture réciproque des marchés, en vue d’atteindre l’objectif d’un volume d’échanges bilatéraux de 150 milliards de dollars d’ici 2030. Ils renforceront en parallèle la coopération dans les sciences et technologies, nouveau pilier des relations bilatérales, ainsi que la coopération culturelle, touristique, locale et les échanges entre les peuples.

Le secrétaire général Tô Lâm a remercié le président Lee Jae Myung pour ses félicitations à la troisième place obtenue par l’équipe vietnamienne lors du Championnat d’Asie U23 2026. Il a salué les contributions concrètes de la République de Corée au développement du sport vietnamien, en particulier celles des experts et entraîneurs sud-coréens dans le football, exprimant le souhait d’un approfondissement de la coopération dans ce domaine afin d’en faire un symbole des relations bilatérales.

Sur le plan multilatéral, les deux parties sont convenues de renforcer leur coordination et de se soutenir mutuellement au sein des forums régionaux et internationaux d’intérêt commun. Elles ont réaffirmé leur engagement en faveur du maintien de la paix et de la stabilité dans la région, notamment dans la péninsule coréenne. Le secrétaire général Tô Lâm a proposé que la République de Corée partage son expérience et soutienne le Vietnam dans l’organisation réussie du Sommet de l’APEC 2027 à Phu Quôc, ainsi que dans la promotion de l’organisation prochaine du Sommet Mékong - République de Corée.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a invité le président Lee Jae Myung à effectuer prochainement une visite au Vietnam. Le président sud-coréen a accepté avec plaisir l’invitation.

VNA/CVN