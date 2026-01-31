Inauguration de la Maison commémorative du Président Hô Chi Minh à Diên Biên

Dans la matinée du 31 janvier, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, accompagné d’une délégation du Comité central, a assisté à la cérémonie d’inauguration de la Maison commémorative du Président Hô Chi Minh sur le site historique de la colline E2 (quartier de Diên Biên Phu, province de Diên Biên, au Nord).

Avant la cérémonie d’inauguration, Tô Lâm et sa suite sont allés déposer des fleurs et offert de l’encens en hommage au Président Hô Chi Minh à la Maison commémorative.

Le projet de construction de la Maison commémorative du Président Hô Chi Minh et d’investissement complémentaire dans plusieurs ouvrages du site historique de la colline E2 a été approuvé par le Comité populaire de la province de Diên Biên avant d’être lancé en juin 2025. L’investissement total s’élève à 35 milliards de dôngs (1,35 millions de dollars), accordés par Hô Chi Minh-Ville.

L’ouvrage couvre une superficie de 160 m². À l’intérieur est installée une statue en bronze du Président Hô Chi Minh, haute de 1,33 m et pesant plus de 500 kilogrammes.

La Maison commémorative du Président Hô Chi Minh deviendra un espace culturel et spirituel majeur de Diên Biên. Elle revêt une profonde signification historique et culturelle et constitue également une "adresse rouge" important pour l’éducation au patriotisme et aux idéaux révolutionnaires des générations d’aujourd’hui et de demain.

Dans la matinée du 31 janvier, toujours à Diên Biên, le secrétaire général Tô Lâm et sa suite sont également allés déposer des fleurs et offert de l’encens en hommage aux héros et martyrs au Temple commémoratif des Martyrs du champ de bataille de Diên Biên Phu.

Ils ont exprimé leur profonde reconnaissance, affirmant que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens garderont à jamais en mémoire l’immense contribution du Président Hô Chi Minh, du Général Vo Nguyên Giap, ainsi que le sacrifice immortel des héros martyrs et des compatriotes tombés sur le champ de bataille historique de Diên Biên, ces personnes émérites de la nation qui ont consacré leur vie à la Patrie afin que le pays d’aujourd’hui puisse s’épanouir dans la paix.

Par la suite, ils se sont rendus au cimetière national des martyrs A1, où ils ont brûlé des bâtonnets d’encens et rendu hommage aux héros martyrs tombés héroïquement lors de la campagne de Diên Biên Phu.

