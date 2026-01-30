Le PM exhorte le groupe chinois Texhong à accélérer sa montée en gamme au Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu, ce vendredi 30 janvier à Hanoï, Hong Tianzhu, président du groupe chinois Texhong, l’appelant à élargir ses investissements en profondeur et vers de nouveaux domaines et à organiser au Vietnam des événements de mode de portée internationale.

Saluant les résultats probants des activités de Texhong au Vietnam ces dernières années, le chef du gouvernement a souligné que la dynamique positive des relations Vietnam - Chine constituait un environnement particulièrement favorable à l’expansion des investissements du groupe.

Le Premier ministre a émis le souhait que Texhong élargisse ses investissements dans la production de matières premières et d’accessoires au Vietnam, organise des défilés de mode d’envergure internationale dans le pays et poursuive l’agrandissement de la zone industrielle de Hai Hà implantée dans la province de Quang Ninh.

Il a insisté en particulier sur la nécessité de privilégier des investissements "en profondeur", axés sur l’application des avancées scientifiques et technologiques, l’innovation, la transformation numérique et la production verte, ainsi que sur la gouvernance intelligente visant à optimiser les activités du groupe.

De son côté, Hong Tianzhu a exprimé sa reconnaissance au gouvernement vietnamien pour son soutien constant. À ce jour, Texhong a investi près de 2 milliards de dollars au Vietnam, principalement dans les provinces de Quang Ninh et de Dông Nai. Le groupe a également joué un rôle de catalyseur en attirant 34 autres entreprises chinoises, pour un montant total de 3 milliards de dollars, contribuant à la création de 16.000 emplois et faisant de la zone industrielle de Hai Hà un maillon clé de la chaîne d’approvisionnement textile mondiale.

Partageant la vision du Premier ministre, Hong Tianzhu a indiqué que son groupe s’intéresse et souhaite élargir ses investissements dans la zone industrielle transfrontalière de Quang Ninh, développer les énergies, investir dans les centres de données, les technologies numériques, l’intelligence artificielle (IA), ainsi que dans l’industrie de l’aluminium. À court terme, Texhong invitera des experts et des réalisateurs à travailler avec la province de Quang Ninh afin d’étudier l’organisation d’événements à Ha Long, contribuant ainsi au développement du tourisme local.

Pham Minh Chinh a réaffirmé que la stratégie de développement de Texhong devait s’inscrire en étroite cohérence avec les objectifs nationaux du Vietnam afin de créer une synergie efficace et durable. Il a encouragé le groupe à accompagner les entreprises locales de Quang Ninh et de Dông Nai dans leur intégration aux chaînes de valeur mondiales, tout en renforçant la localisation de la filière textile-habillement.

Le Premier ministre a souligné que le Vietnam, y compris la province de Quang Ninh, dispose de nombreux potentiels correspondant aux besoins de coopération et d’investissement de Texhong. Les parties concernées s’emploient actuellement à promouvoir le développement de la zone économique transfrontalière, à étudier l’ouverture de nouveaux postes-frontières, ainsi qu’à investir dans la construction de ponts et de routes supplémentaires et dans la modernisation des lignes ferroviaires reliant la Chine.

Il s’est dit convaincu que Texhong poursuivra son essor au Vietnam, contribuant ainsi à la mise en œuvre des engagements de haut niveau entre les deux pays et au renforcement de la coopération sino-vietnamienne.

