Le ministre des Affaires étrangères s'entretient avec l'envoyé spécial du dirigeant chinois

Lê Hoài Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères, s'est entretenu le 30 janvier avec Liu Haixing, membre du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et chef de son Département international. Ce dernier est en visite au Vietnam en tant qu'envoyé spécial du secrétaire général du PCC et président de la Chine, Xi Jinping, afin de féliciter le Vietnam pour le succès du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

À cette occasion, les deux parties ont tenu leur première rencontre dans le cadre du mécanisme établi entre le secrétaire du Comité du Parti du ministère vietnamien des Affaires étrangères et le chef du Département international du Comité central du PCC.

Liu Haixing a qualifié le XIVe Congrès national du PCV d'événement historique marquant une nouvelle ère de développement pour le Vietnam et a félicité Lê Hoài Trung pour son élection au Bureau politique du XIVe Comité central du Parti.

L'envoyé spécial a souligné que le Comité central du PCC, le secrétaire général du Parti et le président Xi Jinping soutiennent le Comité central du PCV, dirigé par le secrétaire général Tô Lâm, dans sa mission d'accompagner le peuple vietnamien dans la mise en œuvre réussie des résolutions du Congrès et dans l'édification d'un socialisme adapté à la situation du Vietnam.

Lê Hoài Trung a informé son hôte des principaux résultats du XIVe Congrès national, précisant que celui-ci avait non seulement défini les objectifs et les orientations pour la période 2026-2030, mais aussi pris des décisions stratégiques concernant l'avenir et le destin du pays.

Il a mis en lumière les avancées majeures et les innovations des documents du Congrès, témoignant d'un approfondissement de la réflexion théorique et de la ligne directrice du Parti, ainsi que de l'unité de volonté de l'ensemble du Parti et du peuple vietnamien.

Le ministre a souligné que le Congrès avait, pour la première fois, désigné les affaires étrangères et l'intégration internationale, au même titre que le renforcement de la défense et de la sécurité nationales, comme des missions essentielles et permanentes. Il a réaffirmé la constance de la politique étrangère vietnamienne, fondée sur l'indépendance, l'autonomie, la résilience, la paix, l'amitié, la coopération et le développement, le multilatéralisme et la diversification des relations extérieures, ainsi que sur une participation active et responsable au traitement des enjeux régionaux et mondiaux communs.

Soulignant la haute priorité accordée aux relations Vietnam - Chine, les deux parties ont passé en revue la coopération récente et les progrès importants accomplis dans les relations entre les deux partis et les deux pays. Elles ont échangé leurs points de vue et sont parvenues à un large consensus sur la mise en œuvre effective des accords de haut niveau et des orientations communes, notamment ceux adoptés par les deux chefs de parti lors de leur entretien téléphonique du 26 janvier.

Renforcer la coopération bilatérale

Affirmant que le Parti et l'État vietnamiens accordent toujours la plus haute priorité aux relations avec la Chine, Trung a proposé que les deux parties coordonnent étroitement leurs efforts pour organiser des échanges de haut niveau dans les prochains mois, renforcent les mécanismes de coopération interpartis, consolident la coordination au sein des instances multilatérales des partis politiques, poursuivent la coopération en matière de formation des cadres, intensifient les échanges d'expériences et de théories, et signent prochainement de nouveaux programmes et plans de coopération entre les deux partis.

Il a également appelé à un renforcement des échanges amicaux et de la coopération entre les comités du Parti des localités, en particulier celles partageant une frontière, les organisations de masse et surtout les jeunes, tout en intensifiant les efforts de communication afin de consolider les fondements sociaux des relations bilatérales.

Approuvant les propositions du ministre, Liu Haixing a affirmé que le Département international était prêt à collaborer étroitement avec le Comité du Parti du ministère vietnamien des Affaires étrangères afin de maintenir la tradition de coordination étroite entre les services diplomatiques et de relations extérieures des deux Partis et des deux pays, contribuant ainsi activement au renforcement de l'amitié entre le Vietnam et la Chine.

Les deux parties se sont engagées à jouer un rôle plus actif en tant que conseiller stratégique, à assurer des échanges réguliers de haut niveau, à améliorer l'efficacité des mécanismes de coopération et de dialogue au sein des instances du Parti, à renforcer la coopération en matière de recherche théorique et le partage d'expériences dans le domaine de la construction du Parti et de la gouvernance nationale, et à dynamiser la formation et le renforcement des capacités des fonctionnaires.

Elles ont convenu d'optimiser les instances du Parti pour promouvoir une coopération économique, commerciale et d'investissement de haute qualité, la connectivité des infrastructures et les échanges entre les peuples.

Les deux parties ont également consenti à renforcer la coordination multilatérale, à contribuer de manière responsable au maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde, et à gérer et à résoudre conjointement et de manière appropriée les différends sur la base de perceptions communes de haut niveau et conformément au droit international.

