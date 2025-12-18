Vietnam - Venezuela : 36 ans d’une amitié révolutionnaire inébranlable

Le 17 décembre, dans une atmosphère empreinte de solennité et de forte charge symbolique, une cérémonie s’est tenue devant le monument du Président Hô Chi Minh, au cœur de Caracas, à l’occasion du 36ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Venezuela.

>> Le Vietnam renforce l’amitié avec des partis politiques d’Amérique latine

>> Le Vietnam et le Venezuela convenus de renforcer davantage leur coopération

>> Le 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale célébré au Venezuela

Photo : VNA/CVN

L’événement était organisé par le ministère vénézuélien du Pouvoir populaire pour les Affaires étrangères et la Commission permanente de la politique étrangère de l’Assemblée nationale, en coordination avec l’ambassade du Vietnam au Venezuela.

Prenant la parole lors de la cérémonie, Saúl Ortega, président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale et du Groupe parlementaire d’amitié Venezuela - Vietnam, est revenu sur le parcours des liens bilatéraux, soulignant que cette relation puise ses racines dans une histoire commune de lutte pour la libération nationale et dans une aspiration partagée à la paix et à la justice, éclairée par la pensée de deux grandes figures historiques : le libérateur Simón Bolívar et le Président Hô Chi Minh.

Évoquant avec émotion son admiration pour le leader vietnamien et l’esprit combatif du peuple vietnamien, Saúl Ortega a rappelé son engagement personnel, dès ses années étudiantes, au sein des mouvements de solidarité internationale avec le Vietnam. Il a également fait part de sa vive impression face aux réalisations du Dôi Moi (Renouveau), constatées lors de sa visite au Vietnam en septembre 2025, à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale.

De son côté, la vice-ministre du Pouvoir populaire pour les Affaires étrangères, Tatiana Pugh, a affirmé que, malgré les turbulences géopolitiques ayant marqué les trois dernières décennies, la solidarité, l’amitié et la coopération entre Caracas et Hanoï n’ont cessé de se renforcer, devenant un pilier de confiance mutuelle au service de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement, tant au niveau régional que mondial.

Soulignant l’appréciation du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV) et de l’État vénézuélien à l’égard des relations bilatérales, l’ancienne ambassadrice du Venezuela au Vietnam (2020-2023) a transmis ses vœux de plein succès au prochain XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, exprimant l’espoir de voir le pays poursuivre sa marche vers la prospérité en cette nouvelle ère.

Pour sa part, l’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, a exprimé sa profonde gratitude pour l’affection indéfectible du peuple vénézuélien à l’égard du Vietnam. Il a réaffirmé la volonté de Hanoï de préserver l’héritage précieux légué par feu le président Hugo Chávez et les dirigeants des deux pays, tout en appelant à insuffler de nouvelles dynamiques au partenariat intégral.

VNA/CVN