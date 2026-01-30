Le Politburo désigne des membres pour rejoindre le Secrétariat du XIVe Comité central du Parti

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a signé, au nom du Politburo du XIV e mandat, la décision N°05-QDNS/TW le 30 janvier, désignant des membres du Politburo pour rejoindre le Secrétariat du XIV e Comité central du Parti.

>> Les résultats du XIVe Congrès national du Parti présentés au corps diplomatique

>> Succès du XIVᵉ Congrès national du Parti : une lettre de remerciement aux forces mobilisées

>> Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, effectuera une visite d’État au Laos

Photo : VNA/CVN

Parmi ces membres figurent le secrétaire général Tô Lâm, également secrétaire de la Commission militaire centrale ; Trân Câm Tu, membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti et secrétaire du Comité du Parti des organes centraux du Parti ; Lê Minh Hung, secrétaire du XIIIe Comité central du Parti et président de la Commission de l’organisation ; Bùi Thi Minh Hoài, secrétaire du XIIIe Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti du Comité du Parti du Front de la Patrie et des organisations centrales de masse, et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, et Nguyên Trong Nghia, secrétaire du XIIIe Comité central du Parti, membre du Conseil permanent de la Commission militaire centrale et président du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam.

Les autres membres sont Trinh Van Quyêt, secrétaire du XIIIe Comité central du Parti et président de la Commission de l’information, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité central du Parti ; Lê Minh Tri, secrétaire du XIIIe Comité central du Parti et président de la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti ; Pham Gia Tuc, chef du Bureau du Comité central du Parti ; Trân Sy Thanh, président de la Commission d’inspection du Comité central du Parti ; et Nguyên Thanh Nghi, président de la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti.

Auparavant, lors de son premier plénum, le 23 janvier, le XIVe Comité central du Parti avait approuvé la structure du Secrétariat, composé de 13 membres, dont 10 désignés par le Politburo conformément à la structure du Parti.

Trois autres personnes ont été élues lors du plénum du Comité central du Parti : Vo Thi Anh Xuân, membre du Comité central du Parti et vice-présidente de la République; Pham Thi Thanh Trà, membre du Comité central du Parti, membre du Comité permanent du Comité du Parti du gouvernement et vice-Première ministre ; et Nguyên Van Quang, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti et président de la Cour suprême populaire.

VNA/CVN