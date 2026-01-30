Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, effectuera une visite d’État au Laos

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, effectuera le 5 février une visite d’État au Laos.

Photo : VNA/CVN

À l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao et président du Laos, Thongloun Sisoulith, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, effectuera le 5 février une visite d’État au Laos.

VNA/CVN