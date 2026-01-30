icon search
Politique
Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, effectuera une visite d’État au Laos

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, effectuera le 5 février une visite d’État au Laos.

>> Vietnam - Laos : une coopération de plus en plus profonde et efficace

>> Réception solennelle en l’honneur du dirigeant lao Thongloun Sisoulith à Hanoï

>> La presse lao salue le caractère "historique" de la visite d'État du dirigeant lao au Vietnam

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm.
Photo : VNA/CVN

À l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao et président du Laos, Thongloun Sisoulith, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, effectuera le 5 février une visite d’État au Laos. 

VNA/CVN

#Politique #PCV #Tô Lâm #visite d’État #Laos

