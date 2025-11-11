Vietnam - UE : vers une ère de développement culturel pour un avenir durable

La Journée Vietnam - Union européenne (UE) ayant pour thème "Vietnam - UE : un pont culturel pour un avenir durable" vient d’être organisée à Yên Tu dans la province septentrionale de Quang Ninh.

Photo : ND/CVN

Selon Nguyên Van Công, vice-président du Comité populaire de la province de Quang Ninh, avec deux patrimoines mondiaux - la baie de Ha Long et le complexe Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son - Kiêp Bac - ainsi que des centaines de patrimoines culturels matériels et immatériels, la province considère la culture comme un fondement et un moteur du développement durable local.

Cette localité se positionne comme pionnière dans la transition de la croissance "verte", en développant les industries culturelles, le tourisme patrimonial, et en encourageant la créativité ainsi que l’application des technologies numériques.

Quang Ninh souhaite élargir, à cette occasion, sa coopération avec l’UE dans les domaines des énergies renouvelables, de l’éducation, de la préservation du patrimoine et du tourisme durable. Ces dernières années, Quang Ninh - terre de convergence patrimoniale et de rayonnement créatif - a activement mis en œuvre de nombreux programmes et projets majeurs visant à promouvoir le développement culturel et humain, en lien avec l’intégration internationale et la diplomatie publique du Parti et de l’État.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, Quang Ninh renforce son intégration et élargit sa coopération internationale, notamment avec l’UE - un partenaire stratégique clé dans les domaines des énergies renouvelables, du tourisme patrimonial, de l’économie verte, de la transformation numérique, de la formation des ressources humaines et de la coopération culturelle.

Coopération intégrale

La vice-ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Lê Thi Thu Hang, a souligné que, depuis l’établissement des relations diplomatiques il y a 35 ans, les liens entre le Vietnam et l’UE ont enregistré de nombreux progrès significatifs, notamment avec l’élévation du partenariat au rang de partenariat et coopération intégrale en 2012.

En parallèle des succès obtenus dans les domaines économique, commercial et diplomatique, les échanges culturels et les relations entre les peuples demeurent un pilier essentiel, contribuant à renforcer la solidité des liens entre les deux parties.

En particulier, les pays membres de l’UE ont accompagné et soutenu le Vietnam dans la préservation et la valorisation du patrimoine, la protection de l’environnement et la sauvegarde des traditions culturelles, notamment celles des communautés ethniques minoritaires.

Photo : VNA/CVN

L’événement d’aujourd’hui ouvre la voie à de nouvelles activités de coopération concrètes entre le Vietnam et les pays de l’UE dans les domaines de la conservation du patrimoine, des échanges artistiques, de la création culturelle et du développement d’un tourisme durable, contribuant ainsi à approfondir les relations entre le Vietnam et l’UE.

Julien Guerrier, ambassadeur de l’UE au Vietnam, a exprimé sa reconnaissance pour la coopération et l’hospitalité du Vietnam. Il a également souligné que le Vietnam est un partenaire clé et fiable de l’UE, affirmant qu’il est "plus important que jamais, dans le contexte géopolitique actuel, de renforcer les relations avec des partenaires de confiance tels que le Vietnam". L’UE et le Vietnam collaborent actuellement pour élever leur relation au niveau d’un partenariat stratégique global.

Le Programme national cible pour le développement culturel sur la période 2025-2035 constitue une avancée majeure, témoignant de l’attention du Parti et de l’État vietnamien à la création de ressources stables et durables pour le développement de la culture. Il vise à redéfinir la place de la culture dans le modèle de développement national, en orientant le pays vers une ère de développement fondée sur la culture, par l'être humain et pour l’être humain.

Les délégués de l’UE ont visité, à cette occasion, la pagode Hoa Yên et cherché à comprendre l’héritage de l’École bouddhique Trúc Lâm à Quang Ninh.

Quang Tho - Hoàng Phuong/CVN