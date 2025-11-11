Le Britannico-Hongrois David Szalay remporte le Booker Prize 2025

Singulier et extraordinaire : le Booker Prize, prestigieux prix littéraire qui récompense des œuvres de fiction en anglais, a été décerné lundi soir 10 novembre à Londres à David Szalay, pour son sixième roman Flesh .

Il est le premier auteur britannico-hongrois à recevoir cette prestigieuse récompense, équivalent au Goncourt français, dotée de 50.000 livres (56.800 euros).

Né en 1974 à Montréal (Canada), il succède à la Britannique Samantha Harvey, qui avait été primée l'année dernière avec Orbital, œuvre courte empreinte de lyrisme qui suit six astronautes à bord d'une station spatiale.

"C'est un livre assez risqué, j'ai eu l'impression de prendre un risque en l'écrivant", a-t-il déclaré sur scène, après avoir cherché ses mots pendant plusieurs secondes.

Emu, il a raconté s'être lancé dans l'écriture de ce roman juste après avoir abandonné un autre projet littéraire . "J'ai ressenti une grande pression car je voulais vraiment que celui-ci soit réussi", a-t-il ajouté.

Décrit par le président du jury, l'Irlandais Roddy Doyle, lauréat du prix en 1993, comme un roman extraordinaire et singulier, Flesh est le récit d'une masculinité tourmentée.

Expérience masculine

Décerné depuis 1969, le Booker Prize a contribué au succès d'écrivains comme Salman Rushdie, Margaret Atwood ou Arundhati Roy. Il est aussi la promesse d'une renommée internationale synonyme de succès en librairie.

Dans Flesh, l'exploration de la masculinité se fait à travers la vie d'un Hongrois, István, depuis son adolescence dans son pays natal jusqu'à son retour dans celui-ci à un âge avancé, l'essentiel de l'histoire se déroulant à Londres, où il a émigré.

Ce texte à l'écriture très ciselée s'inscrit dans la continuité d'un de ses précédents ouvrages, All That Man Is, publié en français en 2018 sous le titre "Ce qu'est l'homme" (ed. Albin Michel). Le lecteur y suivait neuf hommes âgés de 17 à 73 ans. Il avait été dans la shortlist du Booker 2016.

Flesh offre surtout une plongée dans la vie d'un homme ordinaire. Sans jamais ouvertement parler de masculinité, David Szalay a répété avoir eu à cœur d'écrire "sur la vie en tant qu'expérience physique, sur ce que signifie être un corps vivant dans le monde".

Auteurs confirmés

L'écrivain, qui vit aujourd'hui à Vienne, s'impose au terme d'une sélection qui a fait la part belle à des auteurs confirmés, dont trois avaient déjà été finalistes du prestigieux prix.

Il a surtout déjoué les pronostics qui penchaient en faveur de l'Indienne Kiran Desai et de son impressionnante saga familiale, The Loneliness of Sonia and Sunny.

L'autrice, qui a mis 20 ans à écrire ce roman, s'était déja imposée en 2006 avec The Inheritance of Loss ("La Perte en héritage"), publié en français.

L'autre grand prétendant était le Britannique Andrew Miller avec The Land in Winter, un texte qui ramène le lecteur dans les années 1960, dans la campagne anglaise où s'abattent des tempêtes de neige et où la vie de deux couples se retrouve bouleversée.

L'Américaine Susan Choi, autrice de Flashlight, repart elle aussi bredouille. Son livre sur le destin bouleversé d'une famille entre le Japon, la Corée et les États-Unis n'a pas su convaincre.

Sa compatriote Katie Kitamura n'est pas non plus parvenue à s'imposer avec le très énigmatique Audition. Même résultat pour le Britannico-Américain Ben Markovits et son livre The Rest of Our Lives.

Les six finalistes ont rendez-vous mardi avec la reine Camilla, impliquée dans la promotion de la lecture avec sa fondation, qui les accueillera au cours d'une réception en présence également des membres du jury.

Nouveauté de l'année 2025 : les organisateurs ont récemment annoncé le lancement du Booker Prize pour enfants, qui vise à récompenser les œuvres de fiction destinées aux lecteurs de 8 à 12 ans, écrites ou traduites en anglais et publiées au Royaume-Uni. Le premier prix sera décerné en 2027.

