Spectacle pharaonique au Caire pour l'inauguration du Grand musée égyptien

Spectacle laser, orchestre symphonique, danseurs en tuniques inspirées des fresques antiques, sceptres et couronnes dorées : un spectacle pharaonique a marqué samedi soir 1 er novembre l'inauguration officielle du Grand musée égyptien au Caire.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous écrivons un nouveau chapitre de l'histoire du présent et du futur, au nom de cette patrie ancienne", a dit le président, Abdel Fattah al-Sissi, en saluant "le plus grand musée du monde dédié à une seule civilisation" devant un parterre de rois, chefs d'Etat et dirigeants internationaux.

"C'est un témoignage vivant du génie des humains d'Egypte", a-t-il ajouté sur le grand parvis du bâtiment de pierre et de verre, en surplomb des pyramides de Gizeh nimbées de lumières dorées.

Ont suivi des scènes spectaculaires de ballets et opéras animées par des dizaines d'artistes et de figurants en costumes à l'antique, avant qu'un feu d'artifice géant n'illumine le ciel

"Nous avons tous imaginé et rêvé de ce projet, nous nous sommes demandé si cela allait vraiment se réaliser, si nous allions tous voir sa mise en oeuvre", a rappelé le Premier ministre Mostafa Madbouly lors d'un point de presse.

"Centre de l'égyptologie"

Photo : AFP/VNA/CVN

La construction du musée sur un espace d'un demi-million de mètres carrés avec le soutien financier et technique du Japon, a coûté plus d'un milliard de dollars et nécessité vingt ans de travaux titanesques.

Le projet "remonte à environ trente ans et après une période d'arrêt en raison des circonstances traversées par l'Egypte à partir de 2011, la majeure partie du processus (....) s'est déroulée au cours des sept à huit dernières années", a relevé le Premier ministre.

L'attraction phare est le trésor de Toutânkhamon, découvert en 1922 dans un tombeau inviolé de la Vallée des Rois, en Haute-Egypte, avec près de 5.000 objets funéraires réunis pour la première fois dans le même espace.

Au total, le musée, GEM, abrite plus de 100.000 vestiges, dont la moitié seront exposés, légués par les trente dynasties qui ont façonné l'Egypte antique durant 5.000 ans d'histoire.

À l'ouverture au public, mardi, les visiteurs seront accueillis dans l'immense atrium par le colosse de Ramses II --83 tonnes de granite, onze mètres de haut--, légué par ce pharaon conquérant et bâtisseur qui a régné il y a plus de 3.000 ans.

Contrairement au musée égyptien bâti à l'époque coloniale au centre du Caire, désormais désuet et décrépi, le GEM propose des galeries immersives, un éclairage de précision, des expositions en réalité virtuelle et même un musée pour enfants.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les férus d'archéologie pourront y suivre, à travers une baie vitrée, les travaux du laboratoire de conservation pour restaurer une barque solaire vieille de 4.500 ans, retrouvée enterrée près de la pyramide de Khéops.

"L'Egypte va devenir le centre de l'égyptologie (...) il n'est pas acceptable que la plupart des conférences internationales se tiennent hors du pays", a relevé le ministre du Tourisme, Sherif Fathi, lors d'un échange avec la presse.

Espoirs pour le tourisme

Le secteur touristique égyptien, une source vitale de devises étrangères et d'emplois, a été maintes fois ébranlé au cours de la dernière décennie et demie, de la révolte de 2011 aux vagues de troubles et aux attaques terroristes sporadiques qui ont suivi.

Ces dernières années, le tourisme a montré des signes de reprise, avec 15 millions de visiteurs en Égypte au cours des neuf premiers mois de 2025, générant 12,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 21% par rapport à l'année précédente.

Le ministre du Tourisme a émis l'espoir que le musée passe de "5.000 à 6.000 visiteurs par jour" actuellement à "15.000".

Il a tablé sur un surplus annuel de "cinq millions" de touristes, "dont la plupart visiteront le musée".

Le gouvernement travaille actuellement à finaliser "un plan global" d'aménagement du nord-est du Caire, allant du nouvel aéroport international Sphinx Airport aux pyramides de Saqqarah, incluant des hôtels, restaurants et centres commerciaux, a précisé M. Fathi. Il a éludé toute question sur le coût de la cérémonie.

AFP/VNA/CVN