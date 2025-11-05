Architecture : deux gares françaises parmi les sept plus belles du monde en 2025

La gare de Saint-Denis Pleyel, conçue par l'architecte japonais Kengo Kuma, et celle de Villejuif-Gustave Roussy, imaginée par le Français Dominique Perrault font partie des sept "plus belles gares du monde" en 2025, sélectionnées par le "Prix Versailles", prix mondial d'architecture soutenu par l'UNESCO.

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette liste de finalistes rendue publique lundi 3 novembre à Paris, avant le tiercé des lauréats fin novembre, montre que les gares, notamment les récentes cathédrales souterraines des transports urbains automatiques, "sont de nouveau un terrain de jeu pour les grands architectes", a déclaré Jérôme Gouadain, secrétaire-général du prix.

Outre celles du nouveau réseau de transport encerclant la capitale française (Grand Paris Express), le jury a distingué la gare Gadigal à Sydney en Australie, conçue par le cabinet Foster + Partners, la gare de Mons en Belgique bâtie par l'architecte espagnol Santiago Calatrava, celle de Baiyun à Canton en Chine signée par l'agence japonaise Nikken Sekkei, et deux réalisations à Ryad en Arabie saoudite : la gare KAFD imaginée par Zaha Hadid Architects, et celle de Qasr Al Hokm de l'agence norvégienne Snohetta.

C'est la première fois depuis que le prix a été lancé en 2015 qu'autant de grands noms de l'architecture mondiale apparaissent dans la catégorie des gares, a souligné M. Gouadain. Ces lieux de passage inspirent car beaucoup de moyens sont mis dans le monde sur la relance des transports en commun, a-t-il ajouté.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Prix Versailles, créé pour "faire de la culture un enjeu du développement durable" récompense des réalisations architecturales récentes dans huit domaines différents, dans le monde entier. Après musées, hôtels, restaurants, universités, aéroports et commerces choisis depuis janvier, et les gares lundi, la liste des stades terminera la sélection fin novembre.

Un jury international de huit personnes, présidé par une personnalité du monde de la culture, et comprenant quatre architectes de renom, choisira d'ici la fin de l'année trois réalisations parmi les finalistes de chacune des huit catégories, qui recevront un "titre mondial" lors d'une cérémonie au siège de l'UNESCO à Paris.

En 2024, le jury était composé de l'architecte américain Daniel Libeskind, du Japonais Sou Fujimoto, du Britannico-ghanéen David Adjaye et du Chinois Wang Shu, également lauréat du prix Pritzker en 2012, aux côtés du chorégraphe français Benjamin Millepied, de l'actrice espagnole Blanca Suarez, de la violoniste allemande Julia Fischer et de la styliste chinoise Guo Pei. Le jury 2025 pour l'étape finale de la sélection n'a pas encore été dévoilé.

AFP/VNA/CVN