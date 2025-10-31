L'Égypte inaugure avec faste son Grand musée dédié à la civilisation pharaonique

Après d'intenses préparatifs et plusieurs reports, le Grand musée égyptien (GEM) dédié à la civilisation pharaonique sera inauguré samedi 1 er novembre dans le faste au Caire, un événement ultra-médiatisé destiné à célébrer les réalisations du pouvoir et à stimuler le tourisme.

Ce musée monumental dédié à la civilisation pharaonique, trente dynasties sur 5.000 ans d'histoire avec une vue panoramique sur les pyramides de Guizeh, a coûté plus d'un milliard de dollars et exigé vingt ans de travaux titanesques.

Cinq millions de visiteurs sont attendus chaque année dans le bâtiment contemporain réunissant des pièces de l'antiquité égyptienne emblématiques et parfois jamais exposées.

"Événement historique", "don de l'Égypte au monde", "nouveau chapitre de l'histoire de la civilisation égyptienne"... les communiqués officiels et la presse locale rivalisent de superlatifs avant l'ouverture.

Environ 80 délégations officielles sont attendues pour la cérémonie, dont "40 dirigées par des rois, des princes, des chefs d'État ou de gouvernement", selon les Affaires étrangères égyptiennes.

En phase avec la communication verticale du pouvoir égyptien, les préparatifs se sont faits dans le plus grand secret et rien n'a filtré sur le programme de la soirée, ni même sur l'attraction phare du nouveau musée: le trésor de Toutânkhamon, découvert en 1922 dans un tombeau inviolé de la Vallée des Rois, en Haute-Égypte.

"Berceau de la civilisation"

Les visiteurs ont notamment pu découvrir lors de l'ouverture publique mardi 28 octobre, 4.500 objets funéraires des 5.000 jusque-là dispersés sur plusieurs sites du pays, parmi lesquels le musée égyptien de la place Tahrir, bâti à l'époque coloniale, au centre du Caire.

Signe de l'importance nationale de l'événement, le président Abdel Fattah al-Sissi a mené la semaine dernière une réunion de haut niveau consacrée à l'avancement des préparatifs, selon un communiqué officiel.

Lors de cette réunion, le chef de l'État a insisté sur "la nécessité d'une coordination renforcée pour garantir une cérémonie d'ouverture à la hauteur du prestige de l'Égypte et de son rôle de berceau de la civilisation mondiale", selon le même communiqué.

"L'accent a été mis sur la dimension symbolique du GEM, appelé à devenir un pôle culturel et scientifique de référence à l’échelle internationale, contribuant à renforcer la promotion touristique de l’Égypte", a-t-il ajouté.

Lors d'une ultime visite d'inspection sur site mardi soir 28 octobre, le Premier ministre Mostafa Madbouli a souligné que l'événement reflétait notamment le rôle de l'Égypte en tant que "leader mondial dans le domaine de la culture", selon un autre communiqué.

Après plusieurs reports liés au Printemps arabe, puis à la pandémie de COVID-19, l'ouverture officielle avait été fixée au 3 juillet. Mais les autorités égyptiennes ont préféré la reporter en dernière minute en raison des tensions régionales pour offrir à l'événement "l'ampleur mondiale qu'il mérite".

Environ 15 millions de visiteurs

Pour toucher un public plus large, le groupe United Media Services (UMS), géant égyptien des médias chargé de l'événement, a annoncé avoir signé un "partenariat stratégique" avec TikTok visant à "renforcer la visibilité culturelle de l'Égypte sur la scène mondiale".

Après des années plombées par l'instabilité politique du pays, puis par une série d'attentats et enfin par la pandémie mondiale de 2020, le tourisme égyptien crucial pour l'économie du pays, reprend des couleurs: les revenus ont représenté 14,4 milliards de dollars sur l'année fiscale 2023-2024 (+34,6% comparé à la période fiscale précédente), avec un nombre record de touristes depuis la pandémie.

Le pays a accueilli 15 millions de visiteurs étrangers sur les neuf premiers mois de l'année, soit une hausse de 21% par rapport à la même période sur l'année précédente, avec 12,5 milliards de dollars de revenus (+14,7%), selon les chiffres officiels.

Les autorités tablent sur 17,8 millions de touristes en 2025 et 18,6 millions en 2026, grâce au tourisme balnéaire et au tourisme culturel.

